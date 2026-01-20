Видео
Экс-правоохранитель из Одесчины готовил теракты в 4 областях

Дата публикации 20 января 2026 11:36
СБУ задержала агента ГРУ из Одесской области за подготовку терактов
Задержанный агент ГРУ. Фото: Служба безопасности Украины

Бывший милиционер из Одесской области, который был агентом российской ГРУ, готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Мужчина обустраивал схроны со взрывчаткой для подрыва авто украинских военных. Все средства поражения были изъяты и нейтрализованы еще до начала атак.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Теракты против военных

Контрразведка СБУ разоблачила преступный замысел экс-правоохранителя из Одесской области. После вербовки ГРУ он получил координаты схронов и подготовил три самодельных взрывных устройства на основе пластида и две противопехотные мины. Средства поражения фигурант снаряжал дистанционными детонаторами и прятал в определенных куратором из РФ локациях на окраинах городов. План заключался в том, чтобы другие агенты забрали взрывчатку и установили под авто военных.

СБУ поэтапно задокументировала действия злоумышленника и его куратора. Во время спецоперации все СВП и боеприпасы были изъяты и обезврежены, а сам агент задержан.

Что грозит

Сейчас агенту сообщено о подозрении за государственную измену, подготовку терактов и незаконное обращение со взрывчаткой. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Сумщине задержали российских агентов. Также мы писали, что в Одессе сорвали попытку теракта.

теракт Одесса Одесская область госизмена Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
