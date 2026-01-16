СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые готовили атаку дронами в Одессе

Предатель, которого задержали в Одессе. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили двух агентов российской военной разведки. Они готовили удар по местным военным с помощью дрона со взрывчаткой. Контрразведка сработала на опережение и остановила атаку еще до запуска БпЛА. Злоумышленников взяли под стражу без права залога.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Удар изнутри

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ, которая действовала в Одессе. По заданию российских кураторов фигуранты планировали атаку на подразделения Сил обороны с использованием гражданского квадрокоптера со сбросами взрывчатки. СБУ задержала агентов накануне запланированного запуска дрона. На тот момент у них уже была готова боевая часть и согласована "цель" для удара — одна из локаций украинских военных.

Как выяснило следствие, одним из фигурантов является 49-летний местный предприниматель. Его завербовали через мессенджер, пообещав быстрый заработок. Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а впоследствии — 2 кг пластида и комплектующие для взрывного устройства. К подготовке преступления мужчина привлек своего 47-летнего знакомого. Вместе они проводили разведку мест скопления украинских военных и передавали координаты российскому куратору.

Агент РФ, которого разоблачили. Фото: Служба безопасности Украины

Как накажут

Во время обысков у задержанных изъяли дрон со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, гранату Ф-1 и другое оружие. Обоим агентам сообщили о подозрении по статьям о государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

