Головна Одеса Дрони з вибухівкою — в Одесі СБУ зірвала теракт

Дрони з вибухівкою — в Одесі СБУ зірвала теракт

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:26
СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які готували атаку дронами в Одесі
Зрадник, якого затримали в Одесі. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрили двох агентів російської воєнної розвідки. Вони готували удар по місцевих військових за допомогою дрона з вибухівкою. Контррозвідка спрацювала на випередження й зупинила атаку ще до запуску БпЛА. Зловмисників взяли під варту без права застави.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Удар зсередини

Контррозвідка СБУ викрила агентурну групу ГРУ РФ, яка діяла в Одесі. За завданням російських кураторів фігуранти планували атаку на підрозділи Сил оборони з використанням цивільного квадрокоптера зі скидами вибухівки. СБУ затримала агентів напередодні запланованого запуску дрона. На той момент у них уже була готова бойова частина та погоджена "ціль" для удару — одна з локацій українських військових.

Як з’ясувало слідство, одним із фігурантів є 49-річний місцевий підприємець. Його завербували через месенджер, пообіцявши швидкий заробіток. Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а згодом — 2 кг пластиду та комплектуючі для вибухового пристрою. До підготовки злочину чоловік залучив свого 47-річного знайомого. Разом вони проводили розвідку місць скупчення українських військових і передавали координати російському куратору.

В Одесі зірвали теракт
Агент РФ, якого викрили. Фото: Служба безпеки України

Як покарають

Під час обшуків у затриманих вилучили дрон із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, гранату Ф-1 та іншу зброю. Обом агентам повідомили про підозру за статтями про державну зраду. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ викрила в Одесі зрадницю, яка коригувала російські удари. Також ми писали, що у лавах ЗСУ викрили крота, який допомагав окупантам.

теракт Одеса Одеська область Новини Одеси сбу затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
