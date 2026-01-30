Видео
Главная Одесса Теракты в центре Одессы — СБУ задержала агентов РФ

Теракты в центре Одессы — СБУ задержала агентов РФ

Дата публикации 30 января 2026 10:46
Агенты ФСБ в Одессе сливали данные ВСУ и готовили теракты
Задержание агентов РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе сорвали серию терактов в центре города. Трое местных жителей готовили подрывы авто и квартир украинских военных и параллельно передавали врагу данные о силах обороны. Взрывы планировали активировать дистанционно. Злоумышленников задержали по дороге к потенциальным целям.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Теракты в Одессе

По данным следствия, жители Одессы в возрасте от 26 до 47 лет вышли на контакт с представителями спецслужб РФ. За денежное вознаграждение они согласились сотрудничать с врагом и сознательно пошли на государственную измену. Основными целями агентов были спецназовцы СБУ и военные ВСУ, задействованные на южном фронте. Фигуранты длительное время отслеживали места проживания защитников, парковки их авто, а также собирали разведданные об объектах сил обороны. В частности, они передавали врагу географические координаты, текстовые сообщения и скриншоты из приложения Google Maps. В этих данных содержалась информация о дислокации воинских частей, подразделений Нацгвардии, военного госпиталя, блокпостов, а также РТЦК и СП в Одессе и области.

Параллельно агенты готовили теракты. Получив от ФСБ координаты тайника, они забрали два самодельных взрывных устройства. Бомбы планировали заложить у входов в квартиры двух военнослужащих Сил обороны, а затем — взорвать авто следующих "целей".

Что грозит

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленников, когда те со взрывчаткой направлялись в дома военных. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, электродетонаторы, корпус гранаты, запал, тротиловые шашки различной мощности и электропровода. Все боеприпасы направили на экспертизу.

По материалам дела, задание врага выполняли трое местных жителей, а именно 36-летний уклонист, его сообщник-дезертир и представитель общественного формирования по охране общественного порядка. Всем сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения. Они находятся под стражей без права внесения залога. Агентам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что экс-правоохранитель из Одесской области готовил теракты в четырех областях. Также мы писали, что в Одессе мужчина хотел устроить теракт с помощью дрона.

СБУ теракт Одесса Одесская область ФСБ Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
