Одесса / Учился подрывам в РФ: на Одесчине осудили мужчину за теракт

Учился подрывам в РФ: на Одесчине осудили мужчину за теракт

Дата публикации 21 марта 2026 16:23
Учился подрывам в РФ: в Одесской области осудили мужчину за теракт
Руки в наручниках. Фото: Нацполиция Украины

Суд признал виновным жителя Одесской области в теракте, который произошел в Новоалексеевке на Херсонщине. Речь идет о взрыве автомобиля возле железнодорожного вокзала, в результате которого один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Известно, что обвиняемый действовал по предварительному сговору с другим фигурантом. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Читайте также:

Детали дела о теракте на Херсонщине

По материалам дела обвиняемым является уроженец Измаила Одесской области. В документах суда говорится, что обвиняемый проходил обучение по изготовлению взрывного устройства в России. После этого он вернулся в Украину, где вместе с сообщником продолжил подготовку. Автомобиль ВАЗ-2101 для будущего подрыва купили в Одесской области за 300 долларов. Затем его доставили в Херсон, где изготовили взрывное устройство и спрятали его в машине.

Далее обвиняемый выехал на этом автомобиле в Новоалексеевку. По дороге машина ломалась, поэтому он был вынужден ремонтировать ее прямо в дороге. В самом поселке мужчина дождался темноты, после чего толкал автомобиль по улицам к месту, где тот должен был взорваться.

Известно, что взрыв произошел 14 апреля 2016 года. Заминированный ВАЗ-2101 был припаркован на обочине улицы неподалеку от железнодорожного вокзала. В результате взрыва шесть человек получили ранения, один человек погиб. Также были повреждены автомобиль и имущество предприятий. Общая сумма материального ущерба, указанная в деле, составляет 13 851,59 гривны.

Какое наказание за теракт

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Также он подтвердил, что знал о цели теракта и согласился на эти действия сознательно. За свои действия, по его словам, он получил 5 тысяч долларов от заказчика из РФ.

Суд решил назначить подрывнику наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Одессе сорвали серию терактов в центре города. Трое местных жителей готовили подрывы авто и квартир украинских военных и параллельно передавали врагу данные о силах обороны. Взрывы планировали активировать дистанционно. Злоумышленников задержали по дороге к потенциальным целям.

Также бывший полицейский из Одесской области, который был агентом российской ГРУ, готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Мужчина обустраивал схроны со взрывчаткой для подрыва авто украинских военных. Все средства поражения были изъяты и нейтрализованы еще до начала атак.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
