Одеса На Одещині чоловік підтримував росіян та виправдовував війну

На Одещині чоловік підтримував росіян та виправдовував війну

Дата публікації: 24 березня 2026 11:01
Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

На Одещині чоловіку поширював проросійську пропаганду. Він надсилав дописи у ворожих чатах. Зрадника визнали винним одразу за кількома статтями. За скоєне він опинився за ґратами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Слідство встановило, що житель Одещини активно користувався месенджером Telegram. Під різними псевдонімами він приєднався до проросійських чатів і регулярно публікував там дописи. У своїх повідомленнях він виправдовував збройну агресію росії проти України. Також заперечував тимчасову окупацію українських територій і вихваляв представників країни-агресора.

Окрім цього, фігурант поширював матеріали, які розпалювали національну ворожнечу та підривали територіальну цілісність України.

Як покарали

Суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про заклики до захоплення влади, посягання на територіальну цілісність, розпалювання ворожнечі та виправдовування агресії рф. У підсумку чоловіку призначили покарання — 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Викриття зрадників

Одеський ексдепутат постане перед судом за державну зраду. За даними слідства, його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та співпраці з представниками країни-агресора. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт із метою подальшої конфіскації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2014 році обвинувачений організовував в Одесі масові акції із закликами до введення військ РФ, підтримував зв’язок із російськими структурами та передавав їм інформацію про ситуацію в регіоні. Також він публічно підтримував незаконний "референдум" у Криму та просував подібний сценарій для Одеси. Його дії кваліфікували за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність України — у разі доведення вини йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне покарання з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі викрили ще одну агентку російської воєнної розвідки. Жінка передавала ворогу координати для повітряних атак по місту та виправдовувала злочини Росії у соцмережах. Серед цілей, які вона відстежувала, були й підрозділи української спецслужби. Агентку викрили та затримали під час збору нових даних.

Також ми писали про те, що військовослужбовця з Одещини підозрюють у передачі спецслужбам РФ даних про особовий склад і оборонні об’єкти. За версією слідства, він діяв за гроші та спілкувався з куратором у Telegram. Суд відправив його під варту без права застави.

Одеська область держзрада
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
