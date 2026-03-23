Одеський ексдепутат постане перед судом за держзраду

Ексдепутат Валентин Чернов. Фото: Odessa.ua

Ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі слідства

За даними слідства, у лютому 2014 року обвинувачений організував в Одесі масові заходи із закликами до введення військ РФ. Він підтримував зв’язок із представниками країни-агресора та передавав їм інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні. Також зафіксовано факти його координації з підконтрольними Росії організаціями.

Крім того, колишній депутат публічно підтримав незаконний "референдум" у Криму та закликав до реалізації аналогічного сценарію в Одесі. Перебуваючи на території РФ, він брав участь у публічних заходах на підтримку дій агресора. Його діяльність повністю координувалася російськими владними структурами.

Що загрожує

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. На його майно накладено арешт із метою подальшої конфіскації. Дії ексдепутата кваліфікували за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про Валентина Чернова, який у 2014 році був депутатом Одеської міської ради від партії "Родина" та очолював організацію "Єдина Одеса". Його вважають одним із головних ідеологів та координаторів одеського "Антимайдану" у 2014 році. За даними правоохоронців, саме він керував діями проросійських сил на Куликовому полі та намагався реалізувати в регіоні сценарій зі створення так званої "народної республіки". Тривалий час фігурант переховувався на території РФ, де виступав на пропагандистських телеканалах із закликами до захоплення південних областей України.

