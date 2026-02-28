Підозра у держзраді військовому на Одещині

Затримання зрадника на Одещині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Військовослужбовця з Одещини підозрюють у передачі спецслужбам РФ даних про особовий склад і оборонні об’єкти. За версією слідства, він діяв за гроші та спілкувався з куратором у Telegram. Суд відправив його під варту без права застави.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Військового завербували росіяни

Слідство вважає, що у листопаді 2025 року солдата завербував представник спецслужб країни-агресора. За грошову винагороду він погодився передавати інформацію військового характеру, яка може завдати шкоди обороноздатності та безпеці держави.

Зв’язок вони підтримували через месенджер Telegram. Оскільки підозрюваний не мав повного доступу до потрібних даних, він запропонував долучити до збору інформації співслужбовця. Той одразу повідомив правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

Які дані відправляв спецслужбам

У січні 2026 року за матеріалами справи військовий передав куратору відомості про чисельність особового складу своєї частини. У лютому він надіслав фотознімки інженерного облаштування мостової переправи в одному з населених пунктів Одеської області.

Після фіксації передачі даних правоохоронці затримали його. Чоловіку оголосили підозру за статтею «Державна зрада в умовах воєнного стану». Наразі відомо, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без визначення застави.

