Україна
Арсенал вибухівки на продаж — в Одесі затримали ділка

Арсенал вибухівки на продаж — в Одесі затримали ділка

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 12:37
Затримання за збут вибухівки в Одесі
Вибухівка, яку вилучили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік продавав вибухівку. Йдеться про цілий арсенал, зокрема гранати та тротил. Його затримали "на гарачому". За скоєне підозрюваному загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з повстанням на Головне управління Нацполіції Одеської області.

Читайте також:

Продаж вибухівки

Правоохоронці затримали 43-річного жителя Одеси, який займався незаконним обігом боєприпасів та вибухових речовин. Слідство встановило, що чоловік шукав покупців на п’ять корпусів ручних осколкових гранат, чотири запали, саморобну запальну трубку, два пристрої з тротиловими зарядами, понад 1,4 кілограма тротилу, димові шашки та інші вибухонебезпечні предмети, зокрема заряди до протитанкових гранат. Увесь арсенал він оцінив у 2 000 доларів.

Після домовленості про продаж фігурант призначив зустріч у Хаджибейському районі. Поліцейські затримали його одразу після отримання грошей і передачі вибухівки "покупцю". За висновками вибухотехніків, усі вилучені предмети є бойовими припасами та становлять серйозну загрозу.

Що загрожує

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Містянин не вперше скоїв злочин. Він має низку судимостей, зокрема за грабіж, крадіжки, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконні придбання та зберігання наркотиків без мети збуту. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці з’ясовують походження вибухівки та можливих спільників.

Нагадаємо, ми повідомляли, суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив частину. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.

Також ми писали, що суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні терористичного акту у Львові. Інцидент стався в ніч проти 22 лютого. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська та постраждали люди.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
