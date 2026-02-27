Видео
Главная Одесса Незаконный оборот взрывчатки — в Одессе поймали торговца

Незаконный оборот взрывчатки — в Одессе поймали торговца

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 12:37
В Одессе задержали мужчину за сбыт взрывчатки
Взрывчатка, которую изъяли. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который продавал взрывчатые вещества. У него обнаружили целый арсенал, включая гранаты и тротил. Правоохранители поймали подозреваемого при попытке сбыта. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE с восстанием на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Продажа взрывчатки

Продажа взрывчатки

Правоохранители задержали 43-летнего жителя Одессы, который занимался незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ. Следствие установило, что мужчина искал покупателей на пять корпусов ручных осколочных гранат, четыре запала, самодельную зажигательную трубку, два устройства с тротиловыми зарядами, более 1,4 килограмма тротила, дымовые шашки и другие взрывоопасные предметы, в частности заряды к противотанковым гранатам. Весь арсенал он оценил в 2 000 долларов.

После договоренности о продаже фигурант назначил встречу в Хаджибейском районе. Полицейские задержали его сразу после получения денег и передачи взрывчатки "покупателю". По заключению взрывотехников, все изъятые предметы являются боевыми припасами и представляют серьезную угрозу.

Что грозит

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен. Горожанин не впервые совершил преступление. Он имеет ряд судимостей, в частности за грабеж, кражи, незаконное завладение транспортным средством, незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют происхождение взрывчатки и возможных сообщников.

Напомним, мы сообщали, суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул часть. Следствие считает, что дальше он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестким избиением водителя.

Также мы писали, что суд избрал меру пресечения подозреваемой в совершении террористического акта во Львове. Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская и пострадали люди.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
