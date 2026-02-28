Видео
Україна
Главная Одесса На Одесчине арестовали военного по подозрению в госизмене

На Одесчине арестовали военного по подозрению в госизмене

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 14:50
Суд арестовал военного в Одесской области: подозрение в госизмене
Задержание предателя в Одесской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Военый из Одесской области подозревается в передаче спецслужбам России данных об личном составе и оборонных объектах. По версии следствия он действовал за деньги и общался с куратором в Telegram. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Военного завербовали россияне

Следствие считает, что в ноябре 2025 года солдат завербовал представитель спецслужб страны-агрессора. За денежное вознаграждение он согласился передавать информацию военного характера, которая может нанести вред обороноспособности и безопасности государства.

Связь они поддерживали через мессенджер Telegram. Поскольку подозреваемый не имел полного доступа к нужным данным, он предложил включить в сбор информации сослуживца. Тот сразу сообщил правоохранителям и продолжал действовать под их контролем.

Какие данные отправлял спецслужбам

В январе 2026 г. по материалам дела военный передал куратору сведения о численности личного состава своей части. В феврале он прислал фотографии инженерного обустройства мостовой переправы в одном из населенных пунктов Одесской области.

После фиксации передачи данных правоохранители задержали его. Мужчине объявили подозрение по статье «Государственная измена в условиях военного положения». Известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без определения залога.

Напомним, СБУ направила в суд обвинительный акт против мужчины, корректировавшего российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. По информации следствия, мужчина искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

Также мы писали, что контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink. По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали "в поле зрения" рашистов через телеграмм-каналы по поиску "легких заработков".

Кроме этого, в Молдове задержан 31-летний гражданин Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки на Одесщине. Мужчину сняли на камеру видеонаблюдения.

Одесса Одесская область прокуратура госизмена военные Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
