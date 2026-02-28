Суд арестовал военного в Одесской области: подозрение в госизмене

Задержание предателя в Одесской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Военый из Одесской области подозревается в передаче спецслужбам России данных об личном составе и оборонных объектах. По версии следствия он действовал за деньги и общался с куратором в Telegram.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Военного завербовали россияне

Следствие считает, что в ноябре 2025 года солдат завербовал представитель спецслужб страны-агрессора. За денежное вознаграждение он согласился передавать информацию военного характера, которая может нанести вред обороноспособности и безопасности государства.

Связь они поддерживали через мессенджер Telegram. Поскольку подозреваемый не имел полного доступа к нужным данным, он предложил включить в сбор информации сослуживца. Тот сразу сообщил правоохранителям и продолжал действовать под их контролем.

Какие данные отправлял спецслужбам

В январе 2026 г. по материалам дела военный передал куратору сведения о численности личного состава своей части. В феврале он прислал фотографии инженерного обустройства мостовой переправы в одном из населенных пунктов Одесской области.

После фиксации передачи данных правоохранители задержали его. Мужчине объявили подозрение по статье «Государственная измена в условиях военного положения». Известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без определения залога.

Напомним, СБУ направила в суд обвинительный акт против мужчины, корректировавшего российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. По информации следствия, мужчина искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

Также мы писали, что контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink. По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали "в поле зрения" рашистов через телеграмм-каналы по поиску "легких заработков".

Кроме этого, в Молдове задержан 31-летний гражданин Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки на Одесщине. Мужчину сняли на камеру видеонаблюдения.