Побег через границу возле Паланки: видео

Вблизи Паланки на Одесчине, задержали 31-летнего украинца. Он сошел с автобуса Одесса — Рени и пешком пересек границу. После задержания мужчина попросил убежище в Молдове.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пограничную полицию Молдовы.

Схема побега в Одесской области

По данным пограничной полиции Молдовы, мужчина ехал на автобусе сообщением Одесса — Рени. Возле села Паланка он вышел из транспорта и отправился в сторону государственной границы пешком. В дальнейшем пересек линию разграничения вне официального пункта пропуска.

Нарушения зафиксировали в зоне ответственности сектора пограничной полиции "Тудора-1", примерно в километре от государственной границы, в направлении Маяки — Паланка. Системы видеонаблюдения обнаружили движение человека в приграничной полосе и передали сигнал в режиме реального времени. После этого на место выехал патруль.

Мужчину задержали

31-летний мужчина был задержан и доставлен для выяснения обстоятельств. В ходе проверки он заявил, что просит убежища в Республике Молдова.

Правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы. В настоящее время идет процедура рассмотрения его обращения о предоставлении международной защиты в соответствии с законодательством Молдовы.

Кроме этого, в Одесской области осудили двух граждан Турции, которые незаконно пересекли границу. Сначала они приехали в село Незавертайловка в Молдове. Это буквально в нескольких километрах от Украины. Оттуда решили уходить пешком. Около 16:55 они пересекли государственную границу вне пунктов пропуска. Где именно объяснить не смогли. Один из мужчин заявил в суде, что хотел вернуться к живущей в Одессе девушке.