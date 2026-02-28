Видео
Україна
Видео

На Одесчине на камеру зафиксировали незаконный переход границы

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 11:20
Побег через границу возле Паланки: видео
Человек бежит по полю. Фото: кадр с видео

Вблизи Паланки на Одесчине, задержали 31-летнего украинца. Он сошел с автобуса Одесса — Рени и пешком пересек границу. После задержания мужчина попросил убежище в Молдове.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пограничную полицию Молдовы.

Схема побега в Одесской области

По данным пограничной полиции Молдовы, мужчина ехал на автобусе сообщением Одесса — Рени. Возле села Паланка он вышел из транспорта и отправился в сторону государственной границы пешком. В дальнейшем пересек линию разграничения вне официального пункта пропуска.

Нарушения зафиксировали в зоне ответственности сектора пограничной полиции "Тудора-1", примерно в километре от государственной границы, в направлении Маяки — Паланка. Системы видеонаблюдения обнаружили движение человека в приграничной полосе и передали сигнал в режиме реального времени. После этого на место выехал патруль.

Мужчину задержали

31-летний мужчина был задержан и доставлен для выяснения обстоятельств. В ходе проверки он заявил, что просит убежища в Республике Молдова.

Правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы. В настоящее время идет процедура рассмотрения его обращения о предоставлении международной защиты в соответствии с законодательством Молдовы.

Больше о незаконном пересечении границы

Напомним, в Одесской области задержали гражданина РФ, который за деньги обещал переправить украинца в Молдову. Речь шла о незаконном пересечении приднестровского участка границы. За свои услуги организатор запросил 9600 долларов США. Задержали его в городе Раздельном при получении всей оговоренной суммы. Правоохранители изъяли деньги и мобильный телефон.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничник искал военнообязанных мужчин через популярные социальные сети и предлагал выезд за границу. Его клиентами становились те, кто за деньги хотел незаконно покинуть территорию Украины. За 3 тысячи долларов США военнослужащий обещал провести людей через государственную границу в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Сделать это он планировал во время собственных дежурств.

Кроме этого, в Одесской области осудили двух граждан Турции, которые незаконно пересекли границу. Сначала они приехали в село Незавертайловка в Молдове. Это буквально в нескольких километрах от Украины. Оттуда решили уходить пешком. Около 16:55 они пересекли государственную границу вне пунктов пропуска. Где именно объяснить не смогли. Один из мужчин заявил в суде, что хотел вернуться к живущей в Одессе девушке.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
