Попытка подкупа пограничника в Одесской области: задержали военного

Задержание военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили попытку подкупа пограничника за незаконное пересечение границы. К делу причастен военнослужащий. За "маршрут" в Приднестровье он предлагал тысячи долларов. Мужчину задержали сразу после передачи денег.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

По данным следствия, 38-летний житель Раздельнянского района, который проходит военную службу, пытался договориться с пограничником о незаконном пересечении государственной границы. Речь шла о нем и еще одном мужчине. Он обратился к начальнику группы инспекторов пограничной службы и предложил 4 000 долларов США за "устранение препятствий" и прокладывание пути в Приднестровье вне пунктов пропуска. Пограничник сразу сообщил об этом руководству.

Что грозит

Подозреваемого задержали после передачи денег, средства изъяли в качестве вещественных доказательств. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом залога более 262 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали военного, который зарабатывал на мобилизации. Также мы писали, что в Одесской области пограничник переправлял мужчин в Румынию.