Спроба підкупу прикордонника на Одещині: затримали військового

На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника за незаконний перетин кордону. До справи причетний військовослужбовець. За "маршрут" до Придністров’я він пропонував тисячі доларів. Чоловіка затримали одразу після передачі грошей.

Деталі схеми

За даними слідства, 38-річний житель Роздільнянського району, який проходить військову службу, намагався домовитися з прикордонником про незаконний перетин державного кордону. Йшлося про нього та ще одного чоловіка. Він звернувся до начальника групи інспекторів прикордонної служби та запропонував 4 000 доларів США за "усунення перешкод" і прокладання шляху до Придністров’я поза пунктами пропуску. Прикордонник одразу повідомив про це керівництву.

Що загрожує

Підозрюваного затримали після передачі грошей, кошти вилучили як речові докази. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави понад 262 тисячі гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали військового, який заробляв на мобілізації. Також ми писали, що на Одещині прикордонник переправляв чоловіків до Румунії.