Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Маршрут у Придністров'я за 4 тис. дол. — схема на Одещині

Маршрут у Придністров'я за 4 тис. дол. — схема на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 10:56
Спроба підкупу прикордонника на Одещині: затримали військового
Затримання військового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили спробу підкупу прикордонника за незаконний перетин кордону. До справи причетний військовослужбовець. За "маршрут" до Придністров’я він пропонував тисячі доларів. Чоловіка затримали одразу після передачі грошей.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, 38-річний житель Роздільнянського району, який проходить військову службу, намагався домовитися з прикордонником про незаконний перетин державного кордону. Йшлося про нього та ще одного чоловіка. Він звернувся до начальника групи інспекторів прикордонної служби та запропонував 4 000 доларів США за "усунення перешкод" і прокладання шляху до Придністров’я поза пунктами пропуску. Прикордонник одразу повідомив про це керівництву.

Що загрожує

Підозрюваного затримали після передачі грошей, кошти вилучили як речові докази. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави понад 262 тисячі гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали військового, який заробляв на мобілізації. Також ми писали, що на Одещині прикордонник переправляв чоловіків до Румунії.

Одеса прикордонники Одеська область втеча підкуп Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації