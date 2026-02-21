Переправлял мужчин в Приднестровье: в Одесской области задержали россиянина

Задержание нарушителя. Фото: ГПСУ

В Одесской области задержали россиянина, который за 9600 долларов обещал переправить украинца в Молдову. Речь шла о незаконном пересечении границы с такзваным Приднестровьем. Мужчину взяли под стражу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Реклама

Читайте также:

Схема побега за границу

По их данным, схему организовал 49-летний гражданин России, который имеет постоянный вид на жительство в Украине. Россиянин длительное время живет в Одесской области. Пограничники сообщили, что он через знакомых нашел мужчину, который искал способ выехать за границу вне официальных пунктов пропуска.

Речь шла о приднестровском сегменте украинско-молдавской границы — участке, который считается сложным и рискованным из-за близости к непризнанному Приднестровью. Именно туда перевозчик планировал "доставить" своего клиента.

За свои услуги мужчина запросил 9600 долларов США. Задержали его в городе Раздельная во время получения всей оговоренной суммы. Правоохранители изъяли деньги и мобильный телефон.

Какое наказание за организацию побега

Задержанному сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 499 тысяч гривен.

Напомним, 44-летний житель Одессы узнал о мужчине, который искал возможность получить отсрочку от мобилизации. Вместо помощи он предложил схему по трудоустройству в СБУ, а свои услуги оценил в 10 тысяч долларов США.

Также мы сообщали, что в Одессе адвокат требовал 3500 долларов от призывника за "решение вопроса" с военно-врачебной комиссией. Он уверял, что имеет связи среди медиков и может организовать оформление пребывания в стационаре с нужным диагнозом.

Отдельную схему разоблачили на уровне медицинского учреждения. Генеральный директор больницы в Одессе, который является депутатом местного совета, вместе с невропатологом наладил другой механизм. За 10 тысяч долларов они обещали повлиять на решение военно-врачебных комиссий.