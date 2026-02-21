Переправляв чоловіків в ПМР: на Одещині затримали росіянина

Затримання порушника. Фото: ДПСУ

На Одещині затримали громадянина РФ, який за 9600 доларів обіцяв переправити українця до Молдови. Йшлося про незаконний перетин придністровської ділянки кордону. Чоловіка взяли під варту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

Реклама

Читайте також:

Схема втечі за кордон

За їхніми даними, схему організував 49-річний громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Росіянин тривалий час мешкає в Одеській області. Прикордонники повідомили, що він через знайомих знайшов чоловіка, який шукав спосіб виїхати за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Реклама

Мова йшла про придністровський сегмент українсько-молдовського кордону — ділянку, яка вважається складною та ризикованою через близькість до невизнаного Придністров’я. Саме туди перевізник планував "доставити" свого клієнта.

За свої послуги чоловік запросив 9600 доларів США. Затримали його у місті Роздільна під час отримання всієї обумовленої суми. Правоохоронці вилучили гроші та мобільний телефон.

Реклама

Яке покарання за організацію втечі

Затриманому повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 499 тисяч гривень.

Нагадаємо, 44-річний мешканець Одеси дізнався про чоловіка, який шукав можливість отримати відстрочку від мобілізації. Замість допомоги він запропонував схему з працевлаштування в СБУ, а свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.

Реклама

Також ми повідомляли, що в Одесі адвокат вимагав 3500 доларів від призовника за "вирішення питання" з військово-лікарською комісією. Він запевняв, що має зв’язки серед медиків і може організувати оформлення перебування в стаціонарі з потрібним діагнозом.

Окрему схему викрили на рівні медичного закладу. Генеральний директор лікарні в Одесі, який є депутатом місцевої ради, разом із невропатологом налагодив інший механізм. За 10 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на рішення військово-лікарських комісій.