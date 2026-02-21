Переправляв чоловіків в ПМР: на Одещині затримали росіянина

Путівка в ПМР за 9 600 доларів — на Одещині затримали росіянина
На Одещині затримали громадянина РФ, який за 9600 доларів обіцяв переправити українця до Молдови. Йшлося про незаконний перетин придністровської ділянки кордону. Чоловіка взяли під варту.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.
Схема втечі за кордон
За їхніми даними, схему організував 49-річний громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Росіянин тривалий час мешкає в Одеській області. Прикордонники повідомили, що він через знайомих знайшов чоловіка, який шукав спосіб виїхати за кордон поза офіційними пунктами пропуску.
Мова йшла про придністровський сегмент українсько-молдовського кордону — ділянку, яка вважається складною та ризикованою через близькість до невизнаного Придністров’я. Саме туди перевізник планував "доставити" свого клієнта.
За свої послуги чоловік запросив 9600 доларів США. Затримали його у місті Роздільна під час отримання всієї обумовленої суми. Правоохоронці вилучили гроші та мобільний телефон.
Яке покарання за організацію втечі
Затриманому повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 499 тисяч гривень.
Нагадаємо, 44-річний мешканець Одеси дізнався про чоловіка, який шукав можливість отримати відстрочку від мобілізації. Замість допомоги він запропонував схему з працевлаштування в СБУ, а свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.
Також ми повідомляли, що в Одесі адвокат вимагав 3500 доларів від призовника за "вирішення питання" з військово-лікарською комісією. Він запевняв, що має зв’язки серед медиків і може організувати оформлення перебування в стаціонарі з потрібним діагнозом.
Окрему схему викрили на рівні медичного закладу. Генеральний директор лікарні в Одесі, який є депутатом місцевої ради, разом із невропатологом налагодив інший механізм. За 10 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на рішення військово-лікарських комісій.
