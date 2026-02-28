Незаконний перетин кордону на Одещині: відео втечі в Молдову

Чоловік біжить полем. Фото: кадр з відео

В Молдові затримали 31-річного громадянина України, який пішки перетнув кордон поза пунктом пропуску. Інцидент стався поблизу Паланки, що на Одещині. Після затримання чоловік попросив притулок у Молдові.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.

Схема втечі на Одещині

За даними прикордонної поліції Молдови, чоловік їхав автобусом сполученням Одеса — Рені. Біля села Паланка він вийшов із транспорту та вирушив у бік державного кордону пішки. Надалі перетнув лінію розмежування поза офіційним пунктом пропуску.

Порушення зафіксували в зоні відповідальності сектору прикордонної поліції "Тудора-1", приблизно за кілометр від державного кордону, у напрямку Маяки — Паланка. Системи відеоспостереження виявили рух людини в прикордонній смузі та передали сигнал у режимі реального часу. Після цього на місце виїхав патруль.

Чоловіка затримали

31-річного чоловіка затримали та доставили для з’ясування обставин. Під час перевірки він заявив, що просить притулку в Республіці Молдова.

Правоохоронці задокументували факт незаконного перетину кордону. Наразі триває процедура розгляду його звернення щодо надання міжнародного захисту відповідно до законодавства Молдови.

