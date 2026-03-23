Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесский экс-депутат предстанет перед судом за госизмену

Одесский экс-депутат предстанет перед судом за госизмену

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 13:47
Экс-депутат Валентин Чернов. Фото: Odessa.ua

Экс-депутата из Одесской области подозревают в госизмене. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас фигурант находится под стражей, а на его имущество наложен арест для дальнейшей конфискации.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали следствия

По данным следствия, в феврале 2014 года обвиняемый организовал в Одессе массовые мероприятия с призывами к вводу войск РФ. Он поддерживал связь с представителями страны-агрессора и передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе. Также зафиксированы факты его координации с подконтрольными России организациями.

Кроме того, бывший депутат публично поддержал незаконный "референдум" в Крыму и призвал к реализации аналогичного сценария в Одессе. Находясь на территории РФ, он участвовал в публичных мероприятиях в поддержку действий агрессора. Его деятельность полностью координировалась российскими властными структурами.

Что грозит

Сейчас обвиняемый находится под стражей. На его имущество наложен арест с целью дальнейшей конфискации. Действия экс-депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

О ком идет речь

Вероятно речь идет о Валентине Чернове, который в 2014 году был депутатом Одесского городского совета от партии "Родина" и возглавлял организацию "Единая Одесса". Его считают одним из главных идеологов и координаторов одесского "Антимайдана" в 2014 году. По данным правоохранителей, именно он руководил действиями пророссийских сил на Куликовом поле и пытался реализовать в регионе сценарий по созданию так называемой "народной республики". Долгое время фигурант скрывался на территории РФ, где выступал на пропагандистских телеканалах с призывами к захвату южных областей Украины.

Напомним, мы сообщали о том, что служба безопасности разоблачила российского агента в рядах Госпогранслужбы. Матрос морской охраны корректировал удары ракет и дронов по Одессе. Он фотографировал позиции украинских войск и объекты ПВО. Злоумышленника задержали с поличным, сейчас он под стражей.

Также мы писали, что суд в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она предупреждала людей о местах проверок и блокпостов в своем селе. Ей назначили наказание, но без реального заключения.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации