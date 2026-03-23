Одесский экс-депутат предстанет перед судом за госизмену

Экс-депутат Валентин Чернов. Фото: Odessa.ua

Экс-депутата из Одесской области подозревают в госизмене. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас фигурант находится под стражей, а на его имущество наложен арест для дальнейшей конфискации.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Детали следствия

По данным следствия, в феврале 2014 года обвиняемый организовал в Одессе массовые мероприятия с призывами к вводу войск РФ. Он поддерживал связь с представителями страны-агрессора и передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе. Также зафиксированы факты его координации с подконтрольными России организациями.

Кроме того, бывший депутат публично поддержал незаконный "референдум" в Крыму и призвал к реализации аналогичного сценария в Одессе. Находясь на территории РФ, он участвовал в публичных мероприятиях в поддержку действий агрессора. Его деятельность полностью координировалась российскими властными структурами.

Что грозит

Сейчас обвиняемый находится под стражей. На его имущество наложен арест с целью дальнейшей конфискации. Действия экс-депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

О ком идет речь

Вероятно речь идет о Валентине Чернове, который в 2014 году был депутатом Одесского городского совета от партии "Родина" и возглавлял организацию "Единая Одесса". Его считают одним из главных идеологов и координаторов одесского "Антимайдана" в 2014 году. По данным правоохранителей, именно он руководил действиями пророссийских сил на Куликовом поле и пытался реализовать в регионе сценарий по созданию так называемой "народной республики". Долгое время фигурант скрывался на территории РФ, где выступал на пропагандистских телеканалах с призывами к захвату южных областей Украины.

