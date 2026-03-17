В Одессе пограничник работал на врага: корректировал удары РФ

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах Госпогранслужбы. Матрос морской охраны корректировал удары ракет и дронов по Одессе. Он фотографировал позиции украинских войск и объекты ПВО. Злоумышленника задержали с поличным, сейчас он под стражей.

Реклама

Корректировка ударов

Злоумышленником оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, завербованный ФСБ через Телеграмм-каналы, когда искал "легкие заработки". Он разоблачал боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, которые защищают небо Одессы. Агент объезжал город на такси и снимал на телефон военные объекты, в частности места сосредоточения личного состава украинских войск.

СБУ задержала его во время фотографирования фасада одного из объектов, по которому готовили удар. Расследование установило, что матрос был завербован через Телеграмм-каналы, ища "легкие заработки". Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Как накажут

Следователи сообщили ему о подозрении по государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание предателей

В прошлом месяце СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, которая корректировала ракетно-пушечные удары врага по энергетической инфраструктуре города. 48-летняя местная безработная была завербована через Телеграм-канал по поиску "легких заработков" и объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на смартфон трансформаторные подстанции и объекты высокого напряжения. Кроме того, она обходила периметр электроподстанций, оценивала повреждения и техническое состояние после обстрелов. Женщина передавала куратору ФСБ данные, в частности фото с пометками на картах и информацию о восстановительных работах. Задержали ее дома во время подготовки "доклада" для куратора, во время обыска изъято два телефона с разведданными. Предательнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали о том, что военнослужащего из Одесской области подозревают в передаче спецслужбам РФ данных о личном составе и оборонных объектах. По версии следствия, он действовал за деньги и общался с куратором в Telegram. Суд отправил его под стражу без права залога.

Также мы писали, что СБУ направила в суд обвинительный акт против агента РФ, который корректировал российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.