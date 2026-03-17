В Одесі прикордонник працював на ворога: коригував удари РФ

Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки україни

Служба безпеки викрила російського агента у лавах Держприкордонслужби. Матрос морської охорони коригував удари ракет і дронів по Одесі. Він фотографував позиції українських військ та об’єкти ППО. Зловмисника затримали на гарячому, зараз він під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Коригування ударів

Зловмисником виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби, завербований ФСБ через Телеграм-канали, коли шукав "легкі заробітки". Він викривав бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, які захищають небо Одеси. Агент об’їжджав місто на таксі і знімав на телефон військові об’єкти, зокрема місця зосередження особового складу українських військ.

СБУ затримала його під час фотографування фасаду одного з об’єктів, по якому готували удар. Розслідування встановило, що матрос був завербований через Телеграм-канали, шукаючи "легкі заробітки". Під час обшуку вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Як покарають

Слідчі повідомили йому про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання зрадників

Минулого місяця СБУ затримала в Одесі агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові удари ворога по енергетичній інфраструктурі міста. 48-річна місцева безробітна була завербована через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків" і об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон трансформаторні підстанції та об’єкти високої напруги. Крім того, вона обходила периметр електропідстанцій, оцінювала пошкодження та технічний стан після обстрілів. Жінка передавала куратору ФСБ дані, зокрема фото з позначками на картах і інформацію про відновлювальні роботи. Затримали її вдома під час підготовки "доповіді" для куратора, під час обшуку вилучено два телефони з розвідданими. Зрадниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що військовослужбовця з Одещини підозрюють у передачі спецслужбам РФ даних про особовий склад і оборонні об’єкти. За версією слідства, він діяв за гроші та спілкувався з куратором у Telegram. Суд відправив його під варту без права застави.

Також ми писали, що СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.