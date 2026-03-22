Женщина из Одесчины сообщала о ТЦК в Viber и получила приговор

Женщина из Одесчины сообщала о ТЦК в Viber и получила приговор

Дата публикации 22 марта 2026 10:13
Женщина из Одесчины сообщала о ТЦК в Viber и получила приговор
Женщина в суде. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Суд в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она предупреждала людей о местах проверок и блокпостов в своем селе. Ей назначили наказание, но без реального заключения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Сдавала места блокпостов

В материалах дела говорится о жительнице села Каменка Раздельнянского района, которая с сентября по декабрь 2025 года публиковала сообщения в Viber-группе с более 300 участниками. В этих сообщениях она писала, где именно находятся сотрудники ТЦК, как они двигаются по селу и где установлены блокпосты.

В частности, в группе появлялись сообщения вроде: "Ребята, в центре полно ТЦК", "Блокпост в центре", "Поехали на Первомайскую". Более того, часть информации она дополняла фотографиями.

Следователи считают, что эти сообщения позволяли людям избегать вручения повесток. В суде женщина полностью признала свою вину и сказала, что не понимала, что ее действия могут иметь такие последствия. Она убеждала прокуроров, что просто была участницей группы и распространяла информацию о ситуации в селе.

Какой приговор за препятствование работе ТЦК

Суд учел, что обвиняемая ранее не судима, имеет положительную характеристику, а также добровольно перечислила 25 тысяч гривен на нужды ВСУ. Кроме этого, она искренне раскаялась и способствовала следствию.

В результате судья назначил ей пять лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Также женщину обязали регулярно являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, СБУ направила в суд обвинительный акт против агента РФ, который корректировал российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Одессе суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его признали виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. По решению суда он проведет за решеткой 15 лет, а все его имущество конфискуют.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
