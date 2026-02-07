В Одессе мужчине "дали" 15 лет за госизмену и оружие

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его признали виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. По решению суда, он проведет за решеткой 15 лет, а все его имущество конфискуют.

Детали дела

Как установил суд, мужчина еще до полномасштабного вторжения поддерживал контакты с представителями российских спецслужб. В материалах дела говорится, что его завербовали во время пребывания во временно оккупированном Крыму. После этого он начал выполнять задачи, связанные со сбором информации в пользу рф.

В начале 2022 года, уже во время активной фазы войны, он фотографировал и фиксировал места расположения блокпостов, укреплений, подразделений ВСУ, территориальной обороны и правоохранителей в Одессе и области. Эти данные вместе с координатами и снимками он передавал через мессенджер Telegram. Часть сообщений, как указано в деле, он впоследствии удалял, пытаясь скрыть следы общения.

Мужчина хранил дома оружие

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили большой арсенал оружия. В доме нашли автомат Калашникова АК-74, пистолет Макарова, помповое ружье, более тысячи патронов различных калибров, а также корпуса гранат Ф-1 и РГ-42 вместе с взрывателями. Эксперты подтвердили, что все оружие было исправным, боеприпасы пригодны к стрельбе, а гранаты — к взрыву.

В мобильном телефоне, изъятого во время обыска, оперативники обнаружили контакты и переписку в мессенджерах, а также фотографии, сделанные в Одесской области накануне задержания и ранее — в Крыму.

Задержанный заявлял о давлении

В суде обвиняемый заявлял, что показания из него якобы выбивали силой. Однако эти слова не подтвердились. Медицинские осмотры не зафиксировали телесных повреждений, а проверка ГБР не нашла доказательств незаконных действий со стороны правоохранителей. Психологическая экспертиза также не подтвердила, что на мужчину оказывалось давление, которое могло бы повлиять на его волю.

Какое наказание за госизмену

В результате мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Изъятое оружие и боеприпасы суд постановил передать на нужды Вооруженных сил Украины. Также с осужденного взыщут более 104 тысяч гривен за проведение экспертиз.

