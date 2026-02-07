В Одесі чоловікові "дали" 15 років за держзраду і зброю

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у співпраці з російськими спецслужбами. Його визнали винним у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. За рішенням суду, він проведе за ґратами 15 років, а все його майно конфіскують.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Деталі справи

Як встановив суд, чоловік ще до повномасштабного вторгнення підтримував контакти з представниками російських спецслужб. У матеріалах справи йдеться, що його завербували під час перебування у тимчасово окупованому Криму. Після цього він почав виконувати завдання, пов’язані зі збором інформації на користь рф.

На початку 2022 року, вже під час активної фази війни, він фотографував і фіксував місця розташування блокпостів, укріплень, підрозділів ЗСУ, територіальної оборони та правоохоронців в Одесі й області. Ці дані разом із координатами та знімками він передавав через месенджер Telegram. Частину повідомлень, як зазначено у справі, він згодом видаляв, намагаючись приховати сліди спілкування.

Чоловік зберігав вдома зброю

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили великий арсенал зброї. У будинку знайшли автомат Калашникова АК-74, пістолет Макарова, помпову рушницю, понад тисячу набоїв різних калібрів, а також корпуси гранат Ф-1 і РГ-42 разом із підривачами. Експерти підтвердили, що вся зброя була справною, боєприпаси придатні до стрільби, а гранати — до вибуху.

У мобільному телефоні, вилученого під час обшуку, оперативники виявили контакти та листування в месенджерах, а також фотографії, зроблені в Одеській області напередодні затримання і раніше — в Криму.

Затриманий заявиви про тиск

У суді обвинувачений заявляв, що показання з нього нібито вибивали силою. Проте ці слова не підтвердилися. Медичні огляди не зафіксували тілесних ушкоджень, а перевірка ДБР не знайшла доказів незаконних дій з боку правоохоронців. Психологічна експертиза також не підтвердила, що на чоловіка чинився тиск, який міг би вплинути на його волю.

Яке покарання за держзраду

У результаті чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вилучену зброю та боєприпаси суд постановив передати на потреби Збройних сил України. Також із засудженого стягнуть понад 104 тисячі гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, у Харкові жінка вирішила заступитися за чоловіка, якого затримали працівники поліції для доставки до ТЦК, і отримала вирок суду. також ми писали, що 68-річний мешканець Вінниччини намагався переправити чоловіка призовного віку через кордон за допомогою підроблених документів Болгарії куплених за вісім тисяч доларів.