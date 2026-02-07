Відео
Одесита відправили до в'язниці за держзраду — деталі справи

Одесита відправили до в'язниці за держзраду — деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 15:16
В Одесі чоловікові "дали" 15 років за держзраду і зброю
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у співпраці з російськими спецслужбами. Його визнали винним у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. За рішенням суду, він проведе за ґратами 15 років, а все його майно конфіскують.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Деталі справи

Як встановив суд, чоловік ще до повномасштабного вторгнення підтримував контакти з представниками російських спецслужб. У матеріалах справи йдеться, що його завербували під час перебування у тимчасово окупованому Криму. Після цього він почав виконувати завдання, пов’язані зі збором інформації на користь рф.

На початку 2022 року, вже під час активної фази війни, він фотографував і фіксував місця розташування блокпостів, укріплень, підрозділів ЗСУ, територіальної оборони та правоохоронців в Одесі й області. Ці дані разом із координатами та знімками він передавав через месенджер Telegram. Частину повідомлень, як зазначено у справі, він згодом видаляв, намагаючись приховати сліди спілкування.

Чоловік зберігав вдома зброю

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили великий арсенал зброї. У будинку знайшли автомат Калашникова АК-74, пістолет Макарова, помпову рушницю, понад тисячу набоїв різних калібрів, а також корпуси гранат Ф-1 і РГ-42 разом із підривачами. Експерти підтвердили, що вся зброя була справною, боєприпаси придатні до стрільби, а гранати — до вибуху.

У мобільному телефоні, вилученого під час обшуку, оперативники виявили контакти та листування в месенджерах, а також фотографії, зроблені в Одеській області напередодні затримання і раніше — в Криму. 

Затриманий заявиви про тиск

У суді обвинувачений заявляв, що показання з нього нібито вибивали силою. Проте ці слова не підтвердилися. Медичні огляди не зафіксували тілесних ушкоджень, а перевірка ДБР не знайшла доказів незаконних дій з боку правоохоронців. Психологічна експертиза також не підтвердила, що на чоловіка чинився тиск, який міг би вплинути на його волю.

Яке покарання за держзраду

У результаті чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вилучену зброю та боєприпаси суд постановив передати на потреби Збройних сил України. Також із засудженого стягнуть понад 104 тисячі гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, у Харкові жінка вирішила заступитися за чоловіка, якого затримали працівники поліції для доставки до ТЦК, і отримала вирок суду.  також ми писали, що 68-річний мешканець Вінниччини намагався переправити чоловіка призовного віку через кордон за допомогою підроблених документів Болгарії куплених за вісім тисяч доларів.

суд в'язниця Одеська область держзрада Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
