Жінка з Одещини повідомляла про ТЦК у Viber і отримала вирок

Жінка в суді. Фото ілюстративне

Суд в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона попереджала людей про місця перевірок і блокпостів у своєму селі. Їй призначили покарання, але без реального ув’язнення.

Читайте також:

Здавала місця блокпостів

У матеріалах справи йдеться про жительку села Кам’янка Роздільнянського району, яка з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.

Зокрема, у групі з’являлися повідомлення на кшталт: "Хлопці, в центрі повно ТЦК", "Блокпост в центрі", "Поїхали на Першотравневу". Ба більше, частину інформації вона доповнювала світлинами.

Слідчі вважають, що ці повідомлення дозволяли людям уникати вручення повісток. У суді жінка повністю визнала свою провину і сказала, що не розуміла, що її дії можуть мати такі наслідки. Вона переконувала прокурорів, що просто була учасницею групи і поширювала інформацію про ситуацію в селі.

Який вирок за перешкоджання роботі ТЦК

Суд врахував, що обвинувачена раніше не судима, має позитивну характеристику, а також добровільно перерахувала 25 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Окрім цього, вона щиро розкаялася і сприяла слідству.

У результаті суддя призначив їй п'ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Також жінку зобов’язали регулярно з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у співпраці з російськими спецслужбами. Його визнали винним у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. За рішенням суду він проведе за ґратами 15 років, а все його майно конфіскують.

