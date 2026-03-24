В Одесской области мужчина поддерживал россиян и оправдывал войну

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области мужчина распространял пророссийскую пропаганду. Он присылал сообщения во вражеских чатах. Предателя признали виновным сразу по нескольким статьям. За содеянное он оказался за решеткой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Следствие установило, что житель Одесской области активно пользовался мессенджером Telegram. Под разными псевдонимами он присоединился к пророссийским чатам и регулярно публиковал там сообщения. В своих сообщениях он оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Также отрицал временную оккупацию украинских территорий и восхвалял представителей страны-агрессора.

Кроме этого, фигурант распространял материалы, которые разжигали национальную вражду и подрывали территориальную целостность Украины.

Как наказали

Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о призывах к захвату власти, посягательстве на территориальную целостность, разжигании вражды и оправдании агрессии РФ. В итоге мужчине назначили наказание — 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Разоблачение предателей

Одесский экс-депутат предстанет перед судом за государственную измену. По данным следствия, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и сотрудничестве с представителями страны-агрессора. Сейчас фигурант находится под стражей, а на его имущество наложен арест с целью дальнейшей конфискации. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый организовывал в Одессе массовые акции с призывами к вводу войск РФ, поддерживал связь с российскими структурами и передавал им информацию о ситуации в регионе. Также он публично поддерживал незаконный "референдум" в Крыму и продвигал подобный сценарий для Одессы. Его действия квалифицировали по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины — в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное наказание с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе разоблачили еще одну агентку российской военной разведки. Женщина передавала врагу координаты для воздушных атак по городу и оправдывала преступления России в соцсетях. Среди целей, которые она отслеживала, были и подразделения украинской спецслужбы. Агентку разоблачили и задержали во время сбора новых данных.

Также мы писали о том, что военнослужащего из Одесской области подозревают в передаче спецслужбам РФ данных о личном составе и оборонных объектах. По версии следствия, он действовал за деньги и общался с куратором в Telegram. Суд отправил его под стражу без права залога.