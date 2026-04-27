В Одессе прогремели взрывы: в ОВА назвали причину

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в понедельник, 27 апреля. В Одесском районе продолжается воздушная тревога. Есть угроза дронового удара.

О движении БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы предупреждали Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 27 апреля

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:45. По состоянию на 00:41, по информации Воздушных Сил ВС Украины, беспилотники летели в направлении Одессы или Черноморского. В 01:01 военные отметили, что БпЛА держат курс на Одессу.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе ПВО и призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах.

Где объявили воздушную тревогу ночью 27 апреля

Кроме Одесского района, воздушная тревога продолжается только в части Днепропетровщины. На карте тревог красный Никопольский район.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую ОВА сообщал, что в ночь на 26 апреля россияне атаковали дронами промышленную, портовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Получили повреждения оборудование, резервуары с маслом, транспорт, гражданское судно. Пострадал человек.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал, что ночью 24 апреля под обстрел попал балкер под флагом Сент-Китс и Невис. На борту судна, которое направлялось в один из портов Большой Одессы, вспыхнул пожар. Огонь потушили члены экипажа.