РФ обстріляла будинок і готель в Одесі: є постраждалі

Уночі в понеділок, 27 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий будинок, будівля готелю та приватні автівки. Є інформація про постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси вночі 27 квітня

У межах міста зафіксували падіння уламків БпЛА. На місцях атаки спалахнули локальні пожежі.

О 02:18 в Одеському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО О 02:30: За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, щонайменше дев’ятеро людей постраждали внаслідок масованої атаки ударних безпілотників по Одесі. У кількох районах міста є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема двох житлових будинків, готелю, складских приміщень та автомобілів.

ОНОВЛЕНО О 02:42: Унаслідок атаки на Одесу є влучання в житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, постраждали 13 людей.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 27 квітня в Одесі пролунали вибухи. З акваторії Чорного моря в напрямку міста летіли ударні безпілотники. Працювала ППО.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що в ніч проти 26 квітня зазнала дронових ударів промислова, портова та цивільна інфраструктура Одещини. Постраждала людина. Є пошкодження обладнання, транспорту, резервуарів з олією та цивільного судна.