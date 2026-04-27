Головна Одеса РФ обстріляла будинок і готель в Одесі: є постраждалі

РФ обстріляла будинок і готель в Одесі: є постраждалі

Дата публікації: 27 квітня 2026 02:20
Пожежа в будинку. Фото ілюстративне: КМВА

Уночі в понеділок, 27 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий будинок, будівля готелю та приватні автівки. Є інформація про постраждалих. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси вночі 27 квітня 

У межах міста зафіксували падіння уламків БпЛА. На місцях атаки спалахнули локальні пожежі

О 02:18 в Одеському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО О 02:30: За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, щонайменше дев’ятеро людей постраждали внаслідок масованої атаки ударних безпілотників по Одесі. У кількох районах міста є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема двох житлових будинків, готелю, складских приміщень та автомобілів.

Читайте також:
Обстріл Одеси вночі 27 квітня 2026 року
Скриншот повідомлень Олега Кіпера

ОНОВЛЕНО О 02:42: Унаслідок атаки на Одесу є влучання в житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста. За попередньою інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, постраждали 13 людей.

Обстріл Одеси вночі 27 квітня 2026 року
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 27 квітня в Одесі пролунали вибухи. З акваторії Чорного моря в напрямку міста летіли ударні безпілотники. Працювала ППО.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що в ніч проти 26 квітня зазнала дронових ударів промислова, портова та цивільна інфраструктура Одещини. Постраждала людина. Є пошкодження обладнання, транспорту, резервуарів з олією та цивільного судна.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
