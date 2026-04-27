РФ обстреляла дом и отель в Одессе: есть пострадавшие

РФ обстреляла дом и отель в Одессе: есть пострадавшие

Дата публикации 27 апреля 2026 02:20
Пожар в доме. Фото иллюстративное: КГВА

Ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Одессы ночью 27 апреля

В черте города зафиксировали падение обломков БпЛА. На местах атаки вспыхнули локальные пожары.

В 02:18 в Одесском районе объявили отбой воздушной тревоги.

ОБНОВЛЕНО В 02:30: По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, по меньшей мере девять человек пострадали в результате массированной атаки ударных беспилотников по Одессе. В нескольких районах города есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей.

Читайте также:
Обстрел Одессы ночью 27 апреля 2026 года
Скриншот сообщений Олега Кипера

ОБНОВЛЕНО В 02:42: В результате атаки на Одессу есть попадание в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города. По предварительной информации начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, пострадали 13 человек.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 27 апреля в Одессе прогремели взрывы. Из акватории Черного моря в направлении города летели ударные беспилотники. Работала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал, что в ночь на 26 апреля подверглась дроновым ударам промышленная, портовая и гражданская инфраструктура Одесской области. Пострадал человек. Есть повреждения оборудования, транспорта, резервуаров с маслом и гражданского судна.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
