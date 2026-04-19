Масштабный пожар вблизи Одессы: горели склады предприятия

В Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. На тушение понадобилось почти два часа.

По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне на Киевском шоссе. Из-за масштаба пожара подразделения работали по повышенному номеру вызова. На место стянули значительные силы, чтобы не допустить переброски огня на другие объекты предприятия. Спасателям удалось локализовать пожар, а затем полностью его потушить. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС. Специалисты устанавливают причину возгорания. К ликвидации пожара привлекали 65 спасателей, 18 единиц техники ГСЧС, 4 работника местной пожарной команды и машину из села Нерубайское.

Из-за сухой погоды и ветра спасатели в очередной раз призывают жителей области не сжигать мусор и сухостой, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

