Масштабный пожар вблизи Одессы: горели склады предприятия

Дата публикации 19 апреля 2026 10:26
Пожар вблизи Одессы. Фото: ГСЧС

В Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. На тушение понадобилось почти два часа.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне на Киевском шоссе. Из-за масштаба пожара подразделения работали по повышенному номеру вызова. На место стянули значительные силы, чтобы не допустить переброски огня на другие объекты предприятия. Спасателям удалось локализовать пожар, а затем полностью его потушить. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пожежа поблизу Одеси
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
Робота рятувальників під час пожежі
Спасатели работают на месте возгорания складов. Фото: ГСЧС
Рятувальник зі шлангу помиває вогонь
Спасатель работает на месте пожара. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС. Специалисты устанавливают причину возгорания. К ликвидации пожара привлекали 65 спасателей, 18 единиц техники ГСЧС, 4 работника местной пожарной команды и машину из села Нерубайское.

Рятувальники після пожежі
Спасатели отдыхают после ликвидации пожара. Фото: ГСЧС
Рятувальник гасить вогонь
Спасатель работает на месте пожара. Фото: ГСЧС

Из-за сухой погоды и ветра спасатели в очередной раз призывают жителей области не сжигать мусор и сухостой, а также соблюдать правила пожарной безопасности.


Рятувальники ріжуть плити, щоб дістатися до вогню
Спасатели пытаются добраться до возгорания через крышу. Фото: ГСЧС
Рятувальник у захисній масці
Спасатель работает в защитной маске из-за сильного задымления. Фото: ГСЧС

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области, в поселке Бессарабское Болградского района, возникло возгорание в двухэтажном здании на территории лицея, которое частично не эксплуатируется. Огонь быстро распространился на крышу и второй этаж. Общая площадь возгорания составила около 500 м². Из-за масштаба пожара подразделения работали по повышенному номеру вызова.

Также Новини.LIVE писали, что в Приморском районе Одессы 1 марта загорелся чердак двухэтажного жилого дома. Дым был настолько густой, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты дыхания и зрения. Пламя охватило около 200 квадратных метров и быстро распространялось. Впрочем, пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не дав ему перекинуться на другие части здания.

пожар Одесская область Новости Одессы огонь
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
