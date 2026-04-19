Масштабна пожежа поблизу Одеси: горіли склади підприємства

Пожежа поблизу Одеси. Фото: ДСНС

В Одеському районі рятувальники ліквідували велику пожежу на території підприємства. Вогонь охопив дві складські будівлі та піддони просто неба, а через сильний вітер існувала загроза поширення полум’я на сусідні споруди. На гасіння знадобилося майже дві години.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

За інформацією ДСНС, займання сталося напередодні на Київському шосе. Через масштаб пожежі підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. На місце стягнули значні сили, аби не допустити перекидання вогню на інші об’єкти підприємства. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а згодом повністю її загасити. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Наразі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС. Фахівці встановлюють причину займання. До ліквідації пожежі залучали 65 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС, 4 працівники місцевої пожежної команди та машину з села Нерубайське.

Через суху погоду та вітер рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати сміття та сухостій, а також дотримуватися правил пожежної безпеки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині, в селищі Бессарабське Болградського району, виникло загоряння у двоповерховій будівлі на території ліцею, яка частково не експлуатується. Вогонь швидко поширився на дах і другий поверх. Загальна площа займання склала близько 500 м². Через масштаб пожежі підрозділи працювали за підвищеним номером виклику.

Також Новини.LIVE писали, що у Приморському районі Одеси 1 березня загорілося горище двоповерхового житлового будинку. Дим був настільки густий, що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту дихання та зору. Полум’я охопило близько 200 квадратних метрів і швидко поширювалося. Втім, пожежу вдалося оперативно локалізувати й ліквідувати, не давши їй перекинутися на інші частини будівлі.