В Одесі під час пожежі на Пастера врятували п'ятьох людей і дітей

В Одесі під час пожежі на Пастера врятували п'ятьох людей і дітей

Дата публікації: 4 квітня 2026 09:28
Пожежні машини на місці події. Фото: ДСНС

На Одещині за одну добу сталися дві надзвичайні події. В Одесі горіла квартира в житловому будинку, а в Білгороді-Дністровському обвалився дах. Рятувальники витягли людей із небезпечних місць і передали їх медикам. Серед врятованих є діти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальник зайшов у задимлене приміщення
Рятувальники в будинку, у якому сталася пожежа. Фото: ДСНС

Пожежа в Одесі

За їхніми даними, сьогодні в Одесі сталася пожежа на вулиці Пастера у Приморському районі. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі триповерхового будинку. Горіло домашнє майно на площі близько 20 квадратних метрів.

Рятувальник гасить пожежу в будинку в Одесі
Рятувальник гасить пожежу у квартирі на Пастера. Фото: ДСНС

Рятувальники швидко загасили вогонь і вивели людей з приміщення. Усього врятували п’ятьох осіб, серед них троє дітей. Під час пожежі постраждав чоловік 1992 року народження. Йому надали допомогу.

До гасіння залучили 38 вогнеборців та 8 одиниць техніки. Причину займання ще встановлюють.

Машина швидкої допомоги на місці пожежі
Медики надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

Обвал будинку у Білгороді-Дністровському

Ще одна надзвичайна подія, за інформацією ДСНС, сталася вночі у Білгороді-Дністровському на вулиці Заводській. У житловому будинку обвалився дах, коли всередині перебували люди.

Під завалами опинилися чоловік і жінка 1979 року народження. Рятувальники дістали їх з-під уламків і передали медикам. Причини обвалу встановлюють фахівці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині, в селищі Бессарабське Болградського району, виникло загоряння у двоповерховій будівлі на території ліцею, яка частково не експлуатується. Вогонь швидко поширився на дах і другий поверх. Загальна площа займання склала близько 500 м². Через масштаб пожежі підрозділи працювали за підвищеним номером виклику.

Також Новини.LIVE писали, що у Приморському районі Одеси 1 березня загорілося горище двоповерхового житлового будинку. Дим був настільки густий, що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту дихання та зору. Полум’я охопило близько 200 квадратних метрів і швидко поширювалося. Втім, пожежу вдалося оперативно локалізувати й ліквідувати, не давши їй перекинутися на інші частини будівлі.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
