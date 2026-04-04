В Одессе во время пожара на Пастера спасли пять человек и детей

Пожарные машины на месте происшествия, фото: ГСЧС

На Одесчине за одни сутки произошли два чрезвычайных происшествия. В Одессе горела квартира в жилом доме, а в Белгороде-Днестровском обвалилась крыша. Спасатели вытащили людей из опасных мест и передали их медикам. Среди спасенных есть дети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Спасатели в доме, в котором произошел пожар. Фото: ГСЧС

Пожар в Одессе

По их данным, сегодня в Одессе произошел пожар на улице Пастера в Приморском районе. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Горело домашнее имущество на площади около 20 квадратных метров.

Спасатель тушит пожар в квартире на Пастера. Фото: ГСЧС

Спасатели быстро потушили огонь и вывели людей из помещения. Всего спасли пять человек, среди них трое детей. Во время пожара пострадал мужчина 1992 года рождения. Ему оказали помощь.

К тушению привлекли 38 пожарных и 8 единиц техники. Причину возгорания еще устанавливают.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Обвал дома в Белгороде-Днестровском

Еще одно чрезвычайное происшествие, по информации ГСЧС, произошло ночью в Белгороде-Днестровском на улице Заводской. В жилом доме обвалилась крыша, когда внутри находились люди.

Под завалами оказались мужчина и женщина 1979 года рождения. Спасатели достали их из-под обломков и передали медикам. Причины обвала устанавливают специалисты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области, в поселке Бессарабское Болградского района, возникло возгорание в двухэтажном здании на территории лицея, которое частично не эксплуатируется. Огонь быстро распространился на крышу и второй этаж. Общая площадь возгорания составила около 500 м². Из-за масштаба пожара подразделения работали по повышенному номеру вызова.

Также Новини.LIVE писали, что в Приморском районе Одессы 1 марта загорелся чердак двухэтажного жилого дома. Дым был настолько густой, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты дыхания и зрения. Пламя охватило около 200 квадратных метров и быстро распространялось. Впрочем, пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не дав ему перекинуться на другие части здания.