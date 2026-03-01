Відео
Головна Одеса Пожежа в центрі Одеси — вогонь знищив горище житлового будинку

Пожежа в центрі Одеси — вогонь знищив горище житлового будинку

Дата публікації: 1 березня 2026 14:00
Пожежа на Новосельського в Одесі: горіло горище
Рятувальники гасять пожежу в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

У Приморському районі Одеси сьогодні, 1 березня, загорілося горище двоповерхового житлового будинку. Дим був настільки густий, що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту дихання та зору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Пожежа в центрі Одеси

Пожежа спалахнула у житловому будинку на вулиці Новосельського. Рятувальники повідомили, що  зайнялося горище. Через сильне задимлення вогнеборці заходили всередину в спеціальних апаратах, які захищають дихальні шляхи та очі.

Рятувальники на дажу будинку
Рятувальники працюють на даху будинку. Фото: ДСНС Одещини
Пожежний кран
Рятувальник йде пожежними сходами. Фото: ДСНС Одещини

За даними рятувальників, полум’я охопило близько 200 квадратних метрів. Головним ризиком було те, що вогонь міг піти далі по перекриттях і швидко "розповзтися" на більшу площу. Втім, пожежу вдалося оперативно локалізувати й ліквідувати, не давши їй перекинутися на інші частини будівлі.

Пожежа в центрі Одеси
Задимлення в будинку. Фото: ДСНС Одещини
Рятувальник гасить пожежу
Рятувальник на лаху гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Обійшлося без жертв і травмованих. Причину займання та суму збитків встановлюють. До гасіння залучали 10 одиниць техніки та 38 рятувальників.

Евакуація людей в центрі Одеси
Рятувальки виводять людей з будинку. Фото: ДСНС Одещини
Пожежа в житловому будинку
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Раніше ми писали, що на Миколаївщині п’ятеро підлітків прийшли до свого товариша, щоб підготуватися до святкування його дня народження. Хлопці вирішили розтопити піч. Під час розпалювання вогонь раптово вийшов з-під контролю. Шестеро підлітків отримали опіки.

Також ми писали, що у Пересипському районі Одеси вогонь охопив балкон і майно у квартирі багатоповерхівки. Під час гасіння рятувальники виявили постраждалого чоловіка 1970 року народження.

Крім цього, на ринку "7 кілометр" спалахнула пожежа у торговельному павільйоні. Вогонь швидко поширився та пошкодив ще кілька сусідніх об’єктів.

Одеса пожежа Новини Одеси рятувальники будинок вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
