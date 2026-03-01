Пожежа на Новосельського в Одесі: горіло горище

Рятувальники гасять пожежу в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

У Приморському районі Одеси сьогодні, 1 березня, загорілося горище двоповерхового житлового будинку. Дим був настільки густий, що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту дихання та зору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Одеській області.

Пожежа в центрі Одеси

Пожежа спалахнула у житловому будинку на вулиці Новосельського. Рятувальники повідомили, що зайнялося горище. Через сильне задимлення вогнеборці заходили всередину в спеціальних апаратах, які захищають дихальні шляхи та очі.

Рятувальники працюють на даху будинку. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник йде пожежними сходами. Фото: ДСНС Одещини

За даними рятувальників, полум’я охопило близько 200 квадратних метрів. Головним ризиком було те, що вогонь міг піти далі по перекриттях і швидко "розповзтися" на більшу площу. Втім, пожежу вдалося оперативно локалізувати й ліквідувати, не давши їй перекинутися на інші частини будівлі.

Задимлення в будинку. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник на лаху гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Обійшлося без жертв і травмованих. Причину займання та суму збитків встановлюють. До гасіння залучали 10 одиниць техніки та 38 рятувальників.

Рятувальки виводять людей з будинку. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

