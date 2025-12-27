Пожежа в Молодіжному: під Одесою згорів приватний будинок

Будинок обхоплений вогнем. Фото: ДСНС

У передмісті Одеси ввечері спалахнула масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь знищив триповерхову оселю, але обійшлося без постраждалих.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Пожежа під Одесою

Пожежа сталася в селі Молодіжне Одеського району. Загорівся триповерховий приватний будинок, і вогонь швидко охопив значну частину споруди.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Гасіння було складним через відсутність поблизу джерел води. Рятувальникам довелося організувати підвіз води, щоб стримати полум’я та не дати йому поширитися далі.

Верхній поверх будинку охоплений полум'ям. Фото: ДСНС

Крім того, існувала загроза, що вогонь перекинеться на сусідній двоповерховий будинок. Вогнеборцям вдалося цього уникнути й локалізувати пожежу.

Причина пожежі невідома

Причину займання наразі встановлюють фахівці. За попередньою інформацією, під час події ніхто не загинув і не постраждав.

Рятувальники гасять пожежу у будинку. Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 31 рятувальника ДСНС. Також на місці працювала місцева пожежна команда "Великодолинське" — одна машина та троє вогнеборців.

Рятувальники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС

Будинок вигорів вщент. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Одещині уламки російських дронів та вибухова хвиля пошкодили обладнання для транспортування зерна. Також ми писали, що російські окупанти цілеспрямовано атакували об'єкти критичної інфраструктури та житло людей.