Україна
Під Одесою згорів триповерховий будинок — фото та відео наслідків

Під Одесою згорів триповерховий будинок — фото та відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:25
Пожежа в Молодіжному: під Одесою згорів приватний будинок
Будинок обхоплений вогнем. Фото: ДСНС

У передмісті Одеси ввечері спалахнула масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь знищив триповерхову оселю, але обійшлося без постраждалих.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області. 

Читайте також:

Пожежа під Одесою

Пожежа сталася в селі Молодіжне Одеського району. Загорівся триповерховий приватний будинок, і вогонь швидко охопив значну частину споруди.

Під Одесою згорів триповерховий будинок
Рятувальник на місці пожежі.  Фото: ДСНС

Гасіння було складним через відсутність поблизу джерел води. Рятувальникам довелося організувати підвіз води, щоб стримати полум’я та не дати йому поширитися далі.

Пожежа під Одесою
Верхній поверх будинку охоплений полум'ям.  Фото: ДСНС

Крім того, існувала загроза, що вогонь перекинеться на сусідній двоповерховий будинок. Вогнеборцям вдалося цього уникнути й локалізувати пожежу.

Причина пожежі невідома

Причину займання наразі встановлюють фахівці. За попередньою інформацією, під час події ніхто не загинув і не постраждав.

Балкон будинку у вогні
Рятувальники гасять пожежу у будинку. Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 31 рятувальника ДСНС. Також на місці працювала місцева пожежна команда "Великодолинське" — одна машина та троє вогнеборців.

Під Одесою горів будинок
Рятувальники прибули на місце пожежі.  Фото: ДСНС
Під Одесою згорів триповерховий будинок — фото та відео наслідків - фото 5
Будинок вигорів вщент. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Одещині уламки російських дронів та вибухова хвиля пошкодили обладнання для транспортування зерна. Також ми писали, що російські окупанти цілеспрямовано атакували об'єкти критичної інфраструктури та житло людей.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси будинок вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
