Пожежа в Молодіжному: під Одесою згорів приватний будинок

Під Одесою згорів триповерховий будинок — фото та відео наслідків
У передмісті Одеси ввечері спалахнула масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь знищив триповерхову оселю, але обійшлося без постраждалих.
Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа під Одесою
Пожежа сталася в селі Молодіжне Одеського району. Загорівся триповерховий приватний будинок, і вогонь швидко охопив значну частину споруди.
Гасіння було складним через відсутність поблизу джерел води. Рятувальникам довелося організувати підвіз води, щоб стримати полум’я та не дати йому поширитися далі.
Крім того, існувала загроза, що вогонь перекинеться на сусідній двоповерховий будинок. Вогнеборцям вдалося цього уникнути й локалізувати пожежу.
Причина пожежі невідома
Причину займання наразі встановлюють фахівці. За попередньою інформацією, під час події ніхто не загинув і не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 31 рятувальника ДСНС. Також на місці працювала місцева пожежна команда "Великодолинське" — одна машина та троє вогнеборців.
