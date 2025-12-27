Пожар в Молодежном: под Одессой сгорел частный дом: под Одессой сгорел частный дом

Под Одессой сгорел трехэтажный дом — фото и видео последствий
В пригороде Одессы вечером вспыхнул масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь уничтожил трехэтажное жилье, но обошлось без пострадавших.
Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар под Одессой
Пожар произошел в селе Молодежное Одесского района. Загорелся трехэтажный частный дом, и огонь быстро охватил значительную часть постройки.
Тушение было сложным из-за отсутствия поблизости источников воды. Спасателям пришлось организовать подвоз воды, чтобы сдержать пламя и не дать ему распространиться дальше.
Кроме того, существовала угроза, что огонь перекинется на соседний двухэтажный дом. Пожарным удалось этого избежать и локализовать пожар.
Причина пожара неизвестна
Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. По предварительной информации, во время происшествия никто не погиб и не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя ГСЧС. Также на месте работала местная пожарная команда "Великодолинское" - одна машина и трое пожарных.
Напомним, в Одесской области обломки российских дронов и взрывная волна повредили оборудование для транспортировки зерна. Также мы писали, что российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты критической инфраструктуры и жилье людей.
