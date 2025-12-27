Видео
Главная Одесса Под Одессой сгорел трехэтажный дом — фото и видео последствий

Под Одессой сгорел трехэтажный дом — фото и видео последствий

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:25
Пожар в Молодежном: под Одессой сгорел частный дом: под Одессой сгорел частный дом
Дом обхвачен огнем. Фото: ГСЧС

В пригороде Одессы вечером вспыхнул масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь уничтожил трехэтажное жилье, но обошлось без пострадавших.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар под Одессой

Пожар произошел в селе Молодежное Одесского района. Загорелся трехэтажный частный дом, и огонь быстро охватил значительную часть постройки.

Під Одесою згорів триповерховий будинок
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

Тушение было сложным из-за отсутствия поблизости источников воды. Спасателям пришлось организовать подвоз воды, чтобы сдержать пламя и не дать ему распространиться дальше.

Пожежа під Одесою
Верхний этаж дома охвачен пламенем. Фото: ГСЧС

Кроме того, существовала угроза, что огонь перекинется на соседний двухэтажный дом. Пожарным удалось этого избежать и локализовать пожар.

Причина пожара неизвестна

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. По предварительной информации, во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Балкон будинку у вогні
Спасатели тушат пожар в доме. Фото: ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя ГСЧС. Также на месте работала местная пожарная команда "Великодолинское" - одна машина и трое пожарных.

Під Одесою горів будинок
Спасатели прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС
Під Одесою згорів триповерховий будинок — фото та відео наслідків - фото 5
Дом выгорел дотла. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одесской области обломки российских дронов и взрывная волна повредили оборудование для транспортировки зерна. Также мы писали, что российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты критической инфраструктуры и жилье людей.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы дом огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
