Пожар в Молодежном: под Одессой сгорел частный дом: под Одессой сгорел частный дом

Дом обхвачен огнем. Фото: ГСЧС

В пригороде Одессы вечером вспыхнул масштабный пожар в частном жилом доме. Огонь уничтожил трехэтажное жилье, но обошлось без пострадавших.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Пожар под Одессой

Пожар произошел в селе Молодежное Одесского района. Загорелся трехэтажный частный дом, и огонь быстро охватил значительную часть постройки.

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

Тушение было сложным из-за отсутствия поблизости источников воды. Спасателям пришлось организовать подвоз воды, чтобы сдержать пламя и не дать ему распространиться дальше.

Верхний этаж дома охвачен пламенем. Фото: ГСЧС

Кроме того, существовала угроза, что огонь перекинется на соседний двухэтажный дом. Пожарным удалось этого избежать и локализовать пожар.

Причина пожара неизвестна

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. По предварительной информации, во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Спасатели тушат пожар в доме. Фото: ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя ГСЧС. Также на месте работала местная пожарная команда "Великодолинское" - одна машина и трое пожарных.

Спасатели прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС

Дом выгорел дотла. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одесской области обломки российских дронов и взрывная волна повредили оборудование для транспортировки зерна. Также мы писали, что российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты критической инфраструктуры и жилье людей.