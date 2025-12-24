Смертельные пожары в Одессе: погибли четыре человека

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 24 декабря в Приморском районе Одессы произошли сразу два смертельных пожара. Огонь вспыхнул в жилых домах на улицах Академической и Пишоновской. Всего погибли четыре человека, еще нескольких удалось спасти.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Пожар на Академической

Первый пожар возник ночью в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Академической в Одессе. Загорелось домашнее имущество. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты зрения и дыхания. Тушение осложняло сильное захламление квартиры, что мешало быстро добраться до очага огня. Несмотря на это пожар удалось ликвидировать на площади около 80 квадратных метров.

Огнеборец на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время работ в квартире обнаружили тела трех погибших — двух мужчин 1965 и 1958 годов рождения и женщины 1965 года рождения. Из помещения спасли одного мужчину. Также спасатели эвакуировали еще четырех жителей с верхних этажей дома.

Спасатель выводит мужчину. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец на лестнице. Фото: ГСЧС Одесской области

Для установления причины возгорания работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области. На месте происшествия были задействованы 8 единиц техники и 27 пожарных.

Пожарный в сгоревшей квартире, фото: ГСЧС Одесской области

Пожар на Пишоновской

Этой же ночью еще один пожар произошел на улице Пешоновской. Там загорелось домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. На месте обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. Во время пожара также пострадала женщина 1983 года рождения. Она получила ожоги и была госпитализирована.

Спасатель на месте пожара на Академической, фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации этого пожара привлекали 3 единицы техники и 14 спасателей. Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Пожарные в доме на Академической, фото: ГСЧС Одесской области

Пожарные в доме на Академической, фото: ГСЧС Одесской области