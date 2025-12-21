Пожар в Авангарде: сгорел павильон с новогодними украшениями

Пожар на популярном рынке в Одессе — сгорел павильон с декором
В Одесском районе вспыхнул пожар в торговом павильоне с новогодними украшениями. Огонь быстро распространился и повредил еще несколько соседних объектов.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Авангарде
По их данным, пожар произошел в поселке Авангард Одесского района на улице Базовой, рынок "7 километр". Загорелся двухэтажный павильон, в котором хранили и продавали новогодние украшения.
Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади около 150 квадратных метров. Впрочем, огонь успел перекинуться на соседние постройки — всего повреждены десять рядом расположенных павильонов.
Пострадавших нет
Информации о пострадавших нет. Причину пожара и сумму нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.
К тушению привлекли значительные силы. От ГСЧС работали шесть единиц техники и двадцать спасателей. Также помогало коммунальное учреждение "Центр безопасности граждан Авангардовской громады" — одна единица техники и четыре работника.
Напомним, в городе на юге Одесской области произошел взрыв, который вызвал пожар и частичное разрушение квартиры. Также в Пересыпском районе Одессы загорелась квартира в многоэтажке.
