Україна
Пожар на популярном рынке в Одессе — сгорел павильон с декором

Пожар на популярном рынке в Одессе — сгорел павильон с декором

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 09:55
Пожар в Авангарде: сгорел павильон с новогодними украшениями
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

В Одесском районе вспыхнул пожар в торговом павильоне с новогодними украшениями. Огонь быстро распространился и повредил еще несколько соседних объектов.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Павільйон з прикрасами
Пожар в магазине с новогодним декором. Фото: ГСЧС

Пожар в Авангарде

По их данным, пожар произошел в поселке Авангард Одесского района на улице Базовой, рынок "7 километр". Загорелся двухэтажный павильон, в котором хранили и продавали новогодние украшения.

Горять новорічні прикраси
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади около 150 квадратных метров. Впрочем, огонь успел перекинуться на соседние постройки — всего повреждены десять рядом расположенных павильонов.

Пожежа в магазині
Горит павильон с новогодними украшениями. Фото: ГСЧС

Пострадавших нет

Информации о пострадавших нет. Причину пожара и сумму нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.

К тушению привлекли значительные силы. От ГСЧС работали шесть единиц техники и двадцать спасателей. Также помогало коммунальное учреждение "Центр безопасности граждан Авангардовской громады" — одна единица техники и четыре работника.

Напомним, в городе на юге Одесской области произошел взрыв, который вызвал пожар и частичное разрушение квартиры. Также в Пересыпском районе Одессы загорелась квартира в многоэтажке.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы спасатели украшения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
