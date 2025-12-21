Відео
Пожежа на популярному ринку в Одесі — згорів павільйон з декором

Пожежа на популярному ринку в Одесі — згорів павільйон з декором

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 09:55
Пожежа в Авангарді: згорів павільйон із новорічними прикрасами
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

В Одеському районі спалахнула пожежа у торгівельному павільйоні з новорічними прикрасами. Вогонь швидко поширився та пошкодив ще кілька сусідніх об’єктів.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Павільйон з прикрасами
Пожежа в магазині з новорічним декором. Фото: ДСНС

Пожежа в Авангарді

За їхніми даними, пожежа сталася у селищі Авангард Одеського району на вулиці Базовій, ринок "7 кілометр". Загорівся двоповерховий павільйон, у якому зберігали та продавали новорічні прикраси.

Горять новорічні прикраси
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося ліквідувати займання на площі близько 150 квадратних метрів. Утім, вогонь встиг перекинутися на сусідні споруди — загалом пошкоджено десять поруч розташованих павільйонів.

Пожежа в магазині
Горить павільйон з новорічними прикрасами. Фото: ДСНС

Постраждали немає

Інформації про постраждалих немає. Причину пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють фахівці.

До гасіння залучили значні сили. Від ДСНС працювали шість одиниць техніки та двадцять рятувальників. Також допомагав комунальний заклад "Центр безпеки громадян Авангардівської громади" — одна одиниця техніки та чотири працівники.

Нагадаємо, у місті на півдні Одещини стався вибух, який спричинив пожежу та часткове руйнування квартири. Також у Пересипському районі Одеси загорілася квартира у багатоповерхівці. 

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники прикраси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
