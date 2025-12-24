Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Головна Одеса Чотири людини загинули внаслідок пожеж в Одесі — що відомо

Чотири людини загинули внаслідок пожеж в Одесі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 09:50
Смертельні пожежі в Одесі: загинули четверо людей
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 24 грудня в Приморському районі Одеси сталися одразу дві смертельні пожежі. Вогонь спалахнув у житлових будинках на вулицях Академічній та Пішонівській. Загалом загинули четверо людей, ще кількох вдалося врятувати.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Пожежа на Академічній

Перша пожежа виникла вночі у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Академічній в Одесі. Загорілося домашнє майно. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту зору та дихання. Гасіння ускладнювало сильне захаращення квартири, що заважало швидко дістатися осередку вогню. Попри це пожежу вдалося ліквідувати на площі близько 80 квадратних метрів.

В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Вогнеборець на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Під час робіт у квартирі виявили тіла трьох загиблих — двох чоловіків 1965 та 1958 років народження і жінки 1965 року народження. З помешкання врятували одного чоловіка. Також рятувальники евакуювали ще чотирьох мешканців із верхніх поверхів будинку.

В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Рятувальник виводить чоловіка. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Вогнеборець на сходах. Фото: ДСНС Одещини

Для встановлення причини займання працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини. На місці події були задіяні 8 одиниць техніки та 27 вогнеборців.

В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Пожежник в згорівшій квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа на Пішонівській

Цієї ж ночі ще одна пожежа сталася на вулиці Пішонівській. Там загорілося домашнє майно в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На місці виявили тіло чоловіка 1984 року народження. Під час пожежі також постраждала жінка 1983 року народження. Вона отримала опіки та була госпіталізована.

В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Рятувальник на місці пожежі на Академічній. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації цієї пожежі залучали 3 одиниці техніки та 14 рятувальників. Причини загоряння і завдані збитки наразі встановлюються.

В Одесі сталися дві смертельні пожежі
Вогнеборці в будинку на Академічній. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомлялі, що на одному із ринків Одеси сталася сильна пожежа. Також ми писали, що масштабна пожежа спалахнула у мікрорайоні Позняки в столиці.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
