Смертельні пожежі в Одесі: загинули четверо людей

Чотири людини загинули внаслідок пожеж в Одесі — що відомо
У ніч на 24 грудня в Приморському районі Одеси сталися одразу дві смертельні пожежі. Вогонь спалахнув у житлових будинках на вулицях Академічній та Пішонівській. Загалом загинули четверо людей, ще кількох вдалося врятувати.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Пожежа на Академічній
Перша пожежа виникла вночі у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Академічній в Одесі. Загорілося домашнє майно. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту зору та дихання. Гасіння ускладнювало сильне захаращення квартири, що заважало швидко дістатися осередку вогню. Попри це пожежу вдалося ліквідувати на площі близько 80 квадратних метрів.
Під час робіт у квартирі виявили тіла трьох загиблих — двох чоловіків 1965 та 1958 років народження і жінки 1965 року народження. З помешкання врятували одного чоловіка. Також рятувальники евакуювали ще чотирьох мешканців із верхніх поверхів будинку.
Для встановлення причини займання працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини. На місці події були задіяні 8 одиниць техніки та 27 вогнеборців.
Пожежа на Пішонівській
Цієї ж ночі ще одна пожежа сталася на вулиці Пішонівській. Там загорілося домашнє майно в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На місці виявили тіло чоловіка 1984 року народження. Під час пожежі також постраждала жінка 1983 року народження. Вона отримала опіки та була госпіталізована.
До ліквідації цієї пожежі залучали 3 одиниці техніки та 14 рятувальників. Причини загоряння і завдані збитки наразі встановлюються.
