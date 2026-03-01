Пожежа на Миколаївщині: постраждали підлітки

Рятувальники гасять пожежу в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині травмувалися шестеро підлітків під час пожежі. Хлопці намагалися розтопити піч у будинку, де готувалися святкувати день народження. Унаслідок спалаху вони отримали опіки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Миколаївській області.

Рятувальник на даху гасить пожежа в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

В пожежі травмувалися діти

Надзвичайна подія сталася у селі Шевченко Дорошівської громади на Вознесенщині. За попередніми даними, п’ятеро підлітків прийшли до свого товариша, щоб підготуватися до святкування його дня народження. Вечір планували провести в будинку бабусі іменинника, де на той момент ніхто не проживав.

Хлопці вирішили розтопити піч. Під час розпалювання вогонь раптово вийшов з-під контролю. Іскра потрапила на пляшку з бензином, яка знаходилася поруч. У приміщенні стався спалах газоповітряної суміші.

Машина рятувальників. Фото: ДСНС Миколаївщини

Після вибухового загоряння підлітки вибігли на подвір’я та звернулися по допомогу до сусідки. Жінка одразу викликала рятувальників та повідомила батьків.

Усі шість хлопців — четверо 2009 року народження та двоє 2011 — госпіталізували до медичних закладів. У них діагностували опіки різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі на Київщині в ніч проти 11 лютого пожежа забрала життя жінки та двох дітей, які перебували у будинку. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.

Раніше в Одесі на вулиці Марсельській у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Вогонь поширився на балкон і частину приміщення. Під час гасіння рятувальники виявили постраждалого чоловіка.

Також ми писали, що у передмісті Одеси вогонь знищив триповерхову оселю. Гасіння було складним через відсутність поблизу джерел води. Рятувальникам довелося організувати підвіз води, щоб стримати полум’я та не дати йому поширитися далі.