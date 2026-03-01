Відео
Головна Одеса На Миколаївщині підготовка до свята закінчилась опіками дітей

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 12:12
Пожежа на Миколаївщині: постраждали підлітки
Рятувальники гасять пожежу в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині травмувалися шестеро підлітків під час пожежі. Хлопці намагалися розтопити піч у будинку, де готувалися святкувати день народження. Унаслідок спалаху вони отримали опіки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Миколаївській області.

Рятувальник гасить пожежу в будинку
Рятувальник на даху гасить пожежа в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

В пожежі травмувалися діти

Надзвичайна подія сталася у селі Шевченко Дорошівської громади на Вознесенщині. За попередніми даними, п’ятеро підлітків прийшли до свого товариша, щоб підготуватися до святкування його дня народження. Вечір планували провести в будинку бабусі іменинника, де на той момент ніхто не проживав.

Хлопці вирішили розтопити піч. Під час розпалювання вогонь раптово вийшов з-під контролю. Іскра потрапила на пляшку з бензином, яка знаходилася поруч. У приміщенні стався спалах газоповітряної суміші.

Пожежна машина
Машина рятувальників. Фото: ДСНС Миколаївщини

Після вибухового загоряння підлітки вибігли на подвір’я та звернулися по допомогу до сусідки. Жінка одразу викликала рятувальників та повідомила батьків.

Усі шість хлопців — четверо 2009 року народження та двоє 2011 — госпіталізували до медичних закладів. У них діагностували опіки різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів. 

Більше новин про пожежі

Нагадаємо, у Білоцерківському районі на Київщині в ніч проти 11 лютого пожежа забрала життя жінки та двох дітей, які перебували у будинку. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.

Раніше в Одесі на вулиці Марсельській у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Вогонь поширився на балкон і частину приміщення. Під час гасіння рятувальники виявили постраждалого чоловіка.

Також ми писали, що у передмісті Одеси вогонь знищив триповерхову оселю. Гасіння було складним через відсутність поблизу джерел води. Рятувальникам довелося організувати підвіз води, щоб стримати полум’я та не дати йому поширитися далі.

підлітки пожежа Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси вогонь
Автор:
Лілія Швець
