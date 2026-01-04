Пожежа в Одесі на Марсельській: постраждав чоловік

Балкон квартири, яка горіла. Фото: ДСНС Одещини

У Пересипському районі Одеси ввечері сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь охопив балкон і майно у квартирі, є постраждалий.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Що відомо про пожежу

За даними рятувальників, займання сталося на вулиці Марсельській у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на балкон і частину приміщення.

Квартира, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок пожежі є постраждалий

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі близько 30 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили постраждалого чоловіка 1970 року народження. Він отруївся продуктами горіння, йому надали допомогу.

До ліквідації пожежі залучили 6 одиниць техніки та 25 рятувальників Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Причини займання та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються.

