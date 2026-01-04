Відео
Головна Одеса Пожежа в житловому будинку в Одесі — є постраждалий

Пожежа в житловому будинку в Одесі — є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 09:53
Пожежа в Одесі на Марсельській: постраждав чоловік
Балкон квартири, яка горіла. Фото: ДСНС Одещини

У Пересипському районі Одеси ввечері сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь охопив балкон і майно у квартирі, є постраждалий.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Що відомо про пожежу

За даними рятувальників, займання сталося на вулиці Марсельській у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на балкон і частину приміщення.

Квартира, яка згоріла в Одесі
Квартира, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок пожежі є постраждалий

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі близько 30 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили постраждалого чоловіка 1970 року народження. Він отруївся продуктами горіння, йому надали допомогу.

До ліквідації пожежі залучили 6 одиниць техніки та 25 рятувальників Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Причини займання та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, на одеському ринку спалахнула пожежа у торгівельному павільйоні з новорічними прикрасами. Також ми писали, що у дельті Дунаю на Одещині після російської атаки спалахнула масштабна пожежа.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
