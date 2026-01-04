Видео
Главная Одесса Пожар в жилом доме в Одессе — есть пострадавший

Пожар в жилом доме в Одессе — есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 09:53
Пожар в Одессе на Марсельской: пострадал мужчина: пострадал мужчина
Балкон квартиры, которая горела. Фото: ГСЧС Одесской области

В Пересыпском районе Одессы вечером произошел пожар в многоэтажке. Огонь охватил балкон и имущество в квартире, есть пострадавший.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Что известно о пожаре

По данным спасателей, возгорание произошло на улице Марсельской в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь распространился на балкон и часть помещения.

Квартира, яка згоріла в Одесі
Квартира, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате пожара есть пострадавший

Пожарные ликвидировали пожар на площади около 30 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего мужчину 1970 года рождения. Он отравился продуктами горения, ему оказали помощь.

К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 25 спасателей Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

Напомним, на одесском рынке вспыхнул пожар в торговом павильоне с новогодними украшениями. Также мы писали, что в дельте Дуная в Одесской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
