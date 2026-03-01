Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Николаевской области шестеро подростков пострадали в пожаре

В Николаевской области шестеро подростков пострадали в пожаре

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 12:12
Пожар в Николаевской области: пострадали дети
Спасатели тушат пожар в доме. Фото: ГСЧС Николаевщины

В Николаевской области травмировались шестеро подростков во время пожара. Дети пытались растопить печь в доме, где готовились праздновать день рождения. В результате возгорания все получили ожоги.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Николаевской области.

Реклама
Читайте также:
Рятувальник гасить пожежу в будинку
Спасатель на крыше тушит пожар в доме. Фото: ГСЧС Николаевщины

В пожаре травмировались дети

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Шевченко Дорошевской общины на Вознесенщине. По предварительным данным, пятеро подростков пришли к своему товарищу, чтобы подготовиться к празднованию его дня рождения. Вечер планировали провести в доме бабушки именинника, где на тот момент никто не проживал.

Ребята решили растопить печь. Во время разжигания огонь внезапно вышел из-под контроля. Искра попала на бутылку с бензином, которая находилась рядом. В помещении произошло возгорание газовоздушной смеси.

Пожежна машина
Машина спасателей. Фото: ГСЧС Николаевской области

После взрывного возгорания подростки выбежали во двор и обратились за помощью к соседке. Женщина сразу вызвала спасателей и сообщила родителям.

Все шесть ребят — четверо 2009 года рождения и двое 2011 — госпитализировали в медицинские учреждения. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Больше новостей о пожарах

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области в ночь на 11 февраля пожар унес жизни женщины и двух детей, которые находились в доме. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.

Ранее в Одессе на улице Марсельской в квартире девятиэтажного жилого дома произошел пожар. Огонь распространился на балкон и часть помещения. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.

Также мы писали, что в пригороде Одессы огонь уничтожил трехэтажный дом. Тушение было сложным из-за отсутствия поблизости источников воды. Спасателям пришлось организовать подвоз воды, чтобы сдержать пламя и не дать ему распространиться дальше.

подростки пожар Николаев Николаевская область Новости Одессы огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации