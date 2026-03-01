Пожар в Николаевской области: пострадали дети

Спасатели тушат пожар в доме. Фото: ГСЧС Николаевщины

В Николаевской области травмировались шестеро подростков во время пожара. Дети пытались растопить печь в доме, где готовились праздновать день рождения. В результате возгорания все получили ожоги.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Николаевской области.

Спасатель на крыше тушит пожар в доме. Фото: ГСЧС Николаевщины

В пожаре травмировались дети

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Шевченко Дорошевской общины на Вознесенщине. По предварительным данным, пятеро подростков пришли к своему товарищу, чтобы подготовиться к празднованию его дня рождения. Вечер планировали провести в доме бабушки именинника, где на тот момент никто не проживал.

Ребята решили растопить печь. Во время разжигания огонь внезапно вышел из-под контроля. Искра попала на бутылку с бензином, которая находилась рядом. В помещении произошло возгорание газовоздушной смеси.

Машина спасателей. Фото: ГСЧС Николаевской области

После взрывного возгорания подростки выбежали во двор и обратились за помощью к соседке. Женщина сразу вызвала спасателей и сообщила родителям.

Все шесть ребят — четверо 2009 года рождения и двое 2011 — госпитализировали в медицинские учреждения. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

