Пожар в Одессе: горел чердак в центре

Спасатели тушат пожар в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В центре Одессы на улице Новосельского сегодня, 1 марта, загорелся чердак двухэтажного жилого дома. Дым был настолько густой, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты дыхания и зрения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Одесской области.

Пожар в центре Одессы

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Новосельского. Спасатели сообщили, что загорелся чердак. Из-за сильного задымления пожарные заходили внутрь в специальных аппаратах, которые защищают дыхательные пути и глаза.

Спасатели работают на крыше дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель идет по пожарной лестнице. Фото: ГСЧС Одесской области

По данным спасателей, пламя охватило около 200 квадратных метров. Главным риском было то, что огонь мог пойти дальше по перекрытиям и быстро "расползтись" на большую площадь. Впрочем, пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не дав ему перекинуться на другие части здания.

Задымление в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель на лахе тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Обошлось без жертв и травмированных. Причину возгорания и сумму ущерба устанавливают. К тушению привлекали 10 единиц техники и 38 спасателей.

Спасатели выводят людей из дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

