Україна
В центре Одессы огонь уничтожил чердак жилого дома

В центре Одессы огонь уничтожил чердак жилого дома

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:00
Пожар в Одессе: горел чердак в центре
Спасатели тушат пожар в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В центре Одессы на улице Новосельского сегодня, 1 марта, загорелся чердак двухэтажного жилого дома. Дым был настолько густой, что спасателям пришлось работать в аппаратах защиты дыхания и зрения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Одесской области.



Пожар в центре Одессы

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Новосельского. Спасатели сообщили, что загорелся чердак. Из-за сильного задымления пожарные заходили внутрь в специальных аппаратах, которые защищают дыхательные пути и глаза.

Рятувальники на дажу будинку
Спасатели работают на крыше дома. Фото: ГСЧС Одесской области
Пожежний кран
Спасатель идет по пожарной лестнице. Фото: ГСЧС Одесской области

По данным спасателей, пламя охватило около 200 квадратных метров. Главным риском было то, что огонь мог пойти дальше по перекрытиям и быстро "расползтись" на большую площадь. Впрочем, пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не дав ему перекинуться на другие части здания.

Пожежа в центрі Одеси
Задымление в доме. Фото: ГСЧС Одесской области
Рятувальник гасить пожежу
Спасатель на лахе тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Обошлось без жертв и травмированных. Причину возгорания и сумму ущерба устанавливают. К тушению привлекали 10 единиц техники и 38 спасателей.

Евакуація людей в центрі Одеси
Спасатели выводят людей из дома. Фото: ГСЧС Одесской области
Пожежа в житловому будинку
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Ранее мы писали, что на Николаевщине пятеро подростков пришли к своему товарищу, чтобы подготовиться к празднованию его дня рождения. Ребята решили растопить печь. Во время разжигания огонь внезапно вышел из-под контроля. Шестеро подростков получили ожоги.

Также мы писали, что в Пересыпском районе Одессы огонь охватил балкон и имущество в квартире многоэтажки. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего мужчину 1970 года рождения.

Кроме этого, на рынке "7 километр" вспыхнул пожар в торговом павильоне. Огонь быстро распространился и повредил еще несколько соседних объектов.

Одесса пожар Новости Одессы спасатели дом огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
