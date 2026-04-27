Наслідки атаки на Одесу: люди не встигали навіть сховатись

У ніч на 27 квітня Одеса знову опинилася під ударом дронів. Очевидці кажуть — вибухи були дуже сильні. У багатьох квартирах вибило вікна, є поранені. Люди досі оговтуються від пережитого та згадують ці хвилини зі страхом.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку.

Поранена вчителька

Після вибуху в багатьох будинках вибило вікна та пошкодило квартири. Удар був настільки сильним, що вибухова хвиля пройшла крізь під’їзди та зачепила кілька поверхів. Серед постраждалих — вчителька української мови та літератури, яка в той момент була вдома. Вона отримала поранення від уламків скла. Жінка зазначила, що все сталося настільки раптово, що вона навіть не встигла зреагувати. Вибухова хвиля вибила вікна в квартирі, а уламки скла поранили її. Вчителька досі в шоковому стані та не розуміє, як повертатися до звичного життя.

"Я навіть з переляку не одразу зрозуміла, що сталося. Вікна всі вибиті, квартира пошкоджена. Я не знаю, як іти на роботу і що казати людям. Я вчителька української мови та літератури… І я залишилася сама", — розповіла Надія.

Після пережитого вона каже, що найстрашніше — це невизначеність і відсутність підтримки поруч.

Гучний вибух

Вибухова хвиля була настільки потужною, що в деяких квартирах вирвало двері та зруйнувало балкони. Один із мешканців будинку в цей момент міцно спав і лише дивом уникнув важчих травм, хоча його ноги сильно посікло склом. Його сестра Євгенія приїхала на місце події одразу після атаки, адже сама тут не проживає, але дуже хвилювалася за брата. Вона зазначає, що в їхньому районі зовсім немає доступних укриттів, тому під час обстрілів люди фактично залишаються беззахисними у власних стінах.

"Я не чула, але мій брат був удома — каже, було дуже гучно. У нас вибиті вікна, пошкоджений телевізор, двері, балкон. Укриття тут немає", — розповіла Євгенія.

Мешканці кажуть, що під час тривоги їм фактично нікуди ховатися.

Ніч жаху

Коли в небі почувся характерний звук ворожого безпілотника, мешканці будинку миттєво почали шукати безпечне місце. Напівпідвальне приміщення, де проживає одеситка Лілія, стало тимчасовим укриттям для багатьох сусідів, які бігли туди з дітьми та документами в руках. Серед тих, хто ховався від вибухів, була дворічна дитина, яку трусило від сильного переляку на очах у дорослих. Попри вибиті вікна у власній оселі, Лілія вдячна комунальним службам та медикам, які дуже оперативно приїхали на допомогу.

"Було дуже страшно. Ми почули, що летить, і побігли в коридор. Вікна повилітали. До мене всі почали приходити — сусіди, з дітьми. Одну дитину так трусило, що я такого ще не бачила", — зазначила Лілія.

Жінка додає, що люди залишалися разом до ранку, поки ситуація не стала спокійнішою.

Удар по готелю

Ще одна жінка приїхала з Харкова до Одеси з родиною, щоб відсвяткувати ювілей. Вона вперше була в місті та встигла лише трохи його побачити. У момент удару перебувала в готелі. Вибух застав її зненацька — вона впала та отримала травми. Попри шок, жінка каже, що головне — всі залишилися живі. Її невістку довелося госпіталізувати, і тепер родина намагається оговтатися від шоку після "святкової" поїздки.

​"Післязавтра у мене день народження, 50 років, і я так хотіла його відсвяткувати в Одесі. Я сама з Харкова і ніколи не думала, що приїду сюди і потраплю під такий жах. У готелі все розбито, я впала на підлогу, ліжко було в крові, навіть розетки повибивало. Ми були вчотирьох: я з чоловіком, син і його наречена, яку зараз госпіталізували. Слава Богу, що всі живі", — зазначила харків'янка Карина.

Зараз вона приходить до тями та дякує людям за підтримку після пережитого.

Що відомо про атаку

У ніч на 27 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові квартали, готель, склади та припортова інфраструктура. Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському, Хаджибейському та Київському районах. У місті вибито вікна, пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки, у деяких будівлях зруйновані поверхи або дах.

Внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Частина отримала поранення через уламки скла та вибухову хвилю, інші — через пожежі та руйнування. Декого дістали з пошкоджених будинків. Усім надали медичну допомогу: частину госпіталізували, інші лікуються амбулаторно.

Після ударів у місті виникло кілька пожеж — горіли будинки, автомобілі та господарчі споруди. Рятувальники оперативно ліквідували займання, на місцях працювали також медики, комунальні служби та психологи. Правоохоронці документують наслідки атаки та відкрили провадження за фактом воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що вночі 25 квітня росіяни атакували ударними безпілотниками цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з одного з портів Одещини. Корабель працював на перевалці контейнерних вантажів. Після удару на борту спалахнула пожежа.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 26 квітня російські війська вкотре дронами масовано атакували портову, цивільну та промислову інфраструктуру на Одещині. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину. У житловому секторі вибито вікна у п’ятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Також ушкодження зазнав один із промислових об’єктів області.