Последствия атаки на Одессу: люди не успевали даже спрятаться

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 27 апреля Одесса снова оказалась под ударом дронов. Очевидцы говорят — взрывы были очень сильные. Во многих квартирах выбило окна, есть раненые. Люди до сих пор приходят в себя от пережитого и вспоминают эти минуты со страхом.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с жителями поврежденного дома.

Раненая учительница

После взрыва во многих домах выбило окна и повредило квартиры. Удар был настолько сильным, что взрывная волна прошла сквозь подъезды и задела несколько этажей. Среди пострадавших — учительница украинского языка и литературы, которая в тот момент была дома. Она получила ранения от осколков стекла. Женщина отметила, что все произошло настолько внезапно, что она даже не успела среагировать. Взрывная волна выбила окна в квартире, а осколки стекла ранили ее. Учительница до сих пор в шоковом состоянии и не понимает, как возвращаться к привычной жизни.

"Я даже с перепугу не сразу поняла, что произошло. Окна все выбиты, квартира повреждена. Я не знаю, как идти на работу и что говорить людям. Я учительница украинского языка и литературы... И я осталась одна", — рассказала Надежда.

Учительница о последствиях атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сгоревшие элементы здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После пережитого она говорит, что самое страшное — это неопределенность и отсутствие поддержки рядом.

Машина, которая сгорела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Громкий взрыв

Взрывная волна была настолько мощной, что в некоторых квартирах вырвало двери и разрушило балконы. Один из жителей дома в этот момент крепко спал и лишь чудом избежал тяжелых травм, хотя его ноги сильно посекло стеклом. Его сестра Евгения приехала на место происшествия сразу после атаки, ведь сама здесь не проживает, но очень волновалась за брата. Она отмечает, что в их районе совсем нет доступных укрытий, поэтому во время обстрелов люди фактически остаются беззащитными в собственных стенах.

"Я не слышала, но мой брат был дома — говорит, было очень громко. У нас выбиты окна, поврежден телевизор, двери, балкон. Укрытия здесь нет", — рассказала Евгения.

Евгения про ьрата. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Жители говорят, что во время тревоги им фактически некуда прятаться.

Разрушенная комната. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночь ужаса

Когда в небе послышался характерный звук вражеского беспилотника, жители дома мгновенно начали искать безопасное место. Полуподвальное помещение, где проживает одесситка Лилия, стало временным укрытием для многих соседей, которые бежали туда с детьми и документами в руках. Среди тех, кто прятался от взрывов, был двухлетний ребенок, которого трясло от сильного испуга на глазах у взрослых. Несмотря на выбитые окна в собственном доме, Лилия благодарна коммунальным службам и медикам, которые очень оперативно приехали на помощь.

"Было очень страшно. Мы услышали, что летит, и побежали в коридор. Окна повылетали. Ко мне все начали приходить — соседи, с детьми. Одного ребенка так трясло, что я такого еще не видела", — отметила Лилия.

Лилия о спасении соседей. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди идут по обломкам дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщина добавляет, что люди оставались вместе до утра, пока ситуация не стала спокойнее.

Последствия после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по отелю

Еще одна женщина приехала из Харькова в Одессу с семьей, чтобы отпраздновать юбилей. Она впервые была в городе и успела лишь немного его увидеть. В момент удара находилась в отеле. Взрыв застал ее врасплох — она упала и получила травмы. Несмотря на шок, женщина говорит, что главное — все остались живы. Ее невестку пришлось госпитализировать, и теперь семья пытается оправиться от шока после "праздничной" поездки.

"Послезавтра у меня день рождения, 50 лет, и я так хотела его отпраздновать в Одессе. Я сама из Харькова и никогда не думала, что приеду сюда и попаду под такой ужас. В отеле все разбито, я упала на пол, кровать была в крови, даже розетки повыбивало. Мы были вчетвером: я с мужем, сын и его невеста, которую сейчас госпитализировали. Слава Богу, что все живы", — отметила харьковчанка Карина.

Карина о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный вход в отель. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сейчас она приходит в себя и благодарит людей за поддержку после пережитого.

Фасад отеля. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Под ударом оказались жилые кварталы, отель, склады и припортовая инфраструктура. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах. В городе выбиты окна, повреждены многоэтажки и частные дома, в некоторых зданиях разрушены этажи или крыша.

Засыпанный обломками двор. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Воронка после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей. Часть получила ранения из-за осколков стекла и взрывной волны, другие — из-за пожаров и разрушений. Некоторых достали из поврежденных домов. Всем оказали медицинскую помощь: часть госпитализировали, другие лечатся амбулаторно.

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Двигатель беспилотника. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После ударов в городе возникло несколько пожаров — горели дома, автомобили и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, на местах работали также медики, коммунальные службы и психологи. Правоохранители документируют последствия атаки и открыли производство по факту военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, что ночью 25 апреля россияне атаковали ударными беспилотниками гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из одного из портов Одесской области. Корабль работал на перевалке контейнерных грузов. После удара на борту вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 апреля российские войска в очередной раз дронами массированно атаковали портовую, гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также повреждения получил один из промышленных объектов области.