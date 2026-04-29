Головна Одеса Атака на Одещину: зруйнована лікарня, є постраждалі

Дата публікації: 29 квітня 2026 09:16
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 29 квітня південь Одещини пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили лікарня, житлові будинки та природні території. Двоє людей постраждали, одну з них — у важкому стані. Рятувальники гасили пожежі та ліквідовували наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по Одещині

Російські безпілотники атакували цивільну та портову інфраструктуру регіону. Унаслідок ударів виникли пожежі у житловому секторі — горіли будинки, господарчі споруди та гараж. Частково зруйновано щонайменше шість приватних домоволодінь. У багатоповерхівці пошкоджено фасад і вибито вікна.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Одещини

Руйнування лікарні

Серйозних руйнувань зазнала районна лікарня. Прямим влучанням дрона повністю знищено приймальне відділення. Значно пошкоджені терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД і рентгену. У момент атаки пацієнти та медперсонал перебували в укритті, тому обійшлося без жертв. Після обстрілу всіх перевели до інших відділень.

Руйнування лікарні. Фото: Ізмаїльська РДА.
Наслідки атаки. Фото: Ізмаїльська РДА

Постраждалі від атаки

Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних — 47-річний чоловік і 56-річна жінка. Жінка дістала множинні осколкові поранення, її стан лікарі оцінюють як важкий. Обох госпіталізували, їм надають допомогу.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Терор проти заповідника

Пожежі зафіксували й на території Дунайського біосферного заповідника — загорівся очерет після падіння уламків. Вогонь вдалося оперативно локалізувати.

Палаючий будинок. Фото: ДСНС Одещини

Робота служб

До ліквідації наслідків залучили 49 рятувальників і 9 одиниць техніки, також працювали сили Нацгвардії. На місцях продовжують працювати екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки атаки та розслідують воєнні злочини проти цивільного населення.

Зруйнована будівля. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

Тривогу в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах оголосили о 00:43. Повітряні сили повідомляли про рух дронів на південь області, зокрема на Ізмаїл. Відбій пролунав вже о 02:37.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі в понеділок, 27 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий будинок, будівля готелю та приватні автівки. Є інформація про постраждалих. 

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим для ударів по півдню України. Дрони та балістичні ракети звідти запускають практично щодня, і Одеса залишається серед основних цілей.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
