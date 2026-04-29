Атака в Одесской области: разрушена больница, есть пострадавшие

В ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по Одесской области

Российские беспилотники атаковали гражданскую и портовую инфраструктуру региона. В результате ударов возникли пожары в жилом секторе — горели дома, хозяйственные постройки и гараж. Частично разрушены по меньшей мере шесть частных домовладений. В многоэтажке поврежден фасад и выбиты окна.

Разрушение больницы

Серьезным разрушениям подверглась районная больница. Прямым попаданием дрона полностью уничтожено приемное отделение. Значительно повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ и рентгена. В момент атаки пациенты и медперсонал находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв. После обстрела всех перевели в другие отделения.

Пострадавшие от атаки

В результате атаки пострадали двое гражданских — 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина получила множественные осколочные ранения, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Обоих госпитализировали, им оказывают помощь.

Террор против заповедника

Пожары зафиксировали и на территории Дунайского биосферного заповедника — загорелся камыш после падения обломков. Огонь удалось оперативно локализовать.

Работа служб

К ликвидации последствий привлекли 49 спасателей и 9 единиц техники, также работали силы Нацгвардии. На местах продолжают работать экстренные службы. Правоохранители документируют последствия атаки и расследуют военные преступления против гражданского населения.

Что известно об атаке

Тревогу в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах объявили в 00:43. Воздушные силы сообщали о движении дронов на юг области, в частности на Измаил. Отбой прозвучал уже в 02:37.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.