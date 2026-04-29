Атака в Одесской области: разрушена больница, есть пострадавшие

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на Одесчину: разрушена больница, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 09:16
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по Одесской области

Российские беспилотники атаковали гражданскую и портовую инфраструктуру региона. В результате ударов возникли пожары в жилом секторе — горели дома, хозяйственные постройки и гараж. Частично разрушены по меньшей мере шесть частных домовладений. В многоэтажке поврежден фасад и выбиты окна.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушение больницы

Серьезным разрушениям подверглась районная больница. Прямым попаданием дрона полностью уничтожено приемное отделение. Значительно повреждены терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ и рентгена. В момент атаки пациенты и медперсонал находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв. После обстрела всех перевели в другие отделения.

Разрушение больницы. Фото: Измаильская РГА.
Последствия атаки. Фото: Измаильская РГА

Пострадавшие от атаки

В результате атаки пострадали двое гражданских — 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина получила множественные осколочные ранения, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Обоих госпитализировали, им оказывают помощь.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Террор против заповедника

Пожары зафиксировали и на территории Дунайского биосферного заповедника — загорелся камыш после падения обломков. Огонь удалось оперативно локализовать.

Горящий дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа служб

К ликвидации последствий привлекли 49 спасателей и 9 единиц техники, также работали силы Нацгвардии. На местах продолжают работать экстренные службы. Правоохранители документируют последствия атаки и расследуют военные преступления против гражданского населения.

Разрушенное здание. Фото: Одесская ОГА

Что известно об атаке

Тревогу в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах объявили в 00:43. Воздушные силы сообщали о движении дронов на юг области, в частности на Измаил. Отбой прозвучал уже в 02:37.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации