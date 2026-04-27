Удар по Одесі: кількість постраждалих, внаслідок атаки, зростає

Удар по Одесі: кількість постраждалих, внаслідок атаки, зростає

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:52
Люди виходять із зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Одеса пережила важку ніч після масованої атаки дронів. Кількість постраждалих продовжує зростати. Люди звертаються по допомогу, серед них є діти. Медики надають необхідне лікування всім потерпілим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одесу 27 квітня
Повідомлення про кількість постраждалих. Фото: скриншот із Telegram

Постраждалі від атаки

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб. Серед них двоє дітей. Пʼятеро людей, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані. Їм надають необхідну медичну допомогу в лікарнях міста. Інші постраждалі отримали допомогу амбулаторно.

Що відомо про атаку

У ніч на 27 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Під ударом опинилися житлові квартали, готель, склади та припортова інфраструктура. Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському, Хаджибейському та Київському районах.

У місті вибито вікна, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. У частині будівель зруйновані поверхи або дахи. Після ударів виникло кілька пожеж — горіли житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Рятувальники швидко ліквідували займання. На місцях працювали медики, комунальні служби та психологи.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час дронової атаки РФ у ніч на 25 квітня по Одещині у небо над Румунією піднімали два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників, які наблизилися до повітряного простору сусідньої країни.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 26 квітня російські війська вкотре дронами масовано атакували портову, цивільну та промислову інфраструктуру на Одещині. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину. У житловому секторі вибито вікна у п’ятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Також ушкодження зазнав один із промислових об’єктів області.

 

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
