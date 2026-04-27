Удар по Одессе: число пострадавших, в результате атаки, растет

Люди выходят из разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

Одесса пережила тяжелую ночь после массированной атаки дронов. Количество пострадавших продолжает расти. Люди обращаются за помощью, среди них есть дети. Медики оказывают необходимое лечение всем пострадавшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение о количестве пострадавших. Фото: скриншот из Telegram

Пострадавшие от атаки

Количество пострадавших в Одессе возросло до 14 человек. Среди них двое детей. Пять человек, преимущественно с осколочными ранениями, госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах города. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

Что известно об атаке

В ночь на 27 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Под ударом оказались жилые кварталы, отель, склады и припортовая инфраструктура. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.

В городе выбиты окна, повреждены многоэтажки и частные дома. В части зданий разрушены этажи или крыши. После ударов возникло несколько пожаров - горели жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Спасатели быстро ликвидировали возгорания. На местах работали медики, коммунальные службы и психологи.

Как сообщали Новини.LIVE, во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 апреля по Одесской области в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 апреля российские войска в очередной раз дронами массированно атаковали портовую, гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одесской области. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Также повреждения получил один из промышленных объектов области.